وزيرة الهجرة تسلم قروضا حسنة للشباب في المنيا لبدء مشروعاتهم

سلمت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عدد 50 قرضا حسنا لبدء مشروعات متناهية الصغر لنحو 50 شابا من أبناء محافظة المنيا، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

جاء ذلك في إطار فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بمحافظة المنيا، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج في ختام النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم عام 2019.

وزيرة الهجرة: "مراكب النجاة" هدفها إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم

وأكدت وزيرة الهجرة أن من ضمن أهداف مبادرة "مراكب النجاة" إيجاد البدائل المناسبة للشباب وتوفير فرص العمل لهم، مقدمة الشكر لجمعية الأورمان على مشاركتها في المبادرة وإعطاء الشباب قروضا حسنة لبدء المشروعات الخاصة بهم.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم أن "مراكب النجاة" هدفها الأساسي حماية المواطن والشاب المصري من خطر الهجرة غير الشرعية، مؤكدة أنها لها رسائل عديد بأن الإنسان المصري على رأس أولويات الدولة المصرية والحفاظ على حياته وكرامته هدف تعمل عليه الحكومة تنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية.

رئيس جمعية الأورمان يعلن عن توفير مليون و٣٠٠ ألف جنيه لدعم مشروعات شباب المنيا

ومن جانبه، أعلن اللواء ممدوح شعبان رئيس جمعية الأورمان عن توفير مليون جنيه لكل محافظة من المحافظات المستهدفة في إطار مبادرة مراكب النجاة لدعم مشروعات الشباب في تلك المحافظات لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

كما أعلن شعبان عن توفير قروض حسنة لكل من يحصل على شهادة من وزارة الهجرة تفيد بأنه حصل على تدريب للتوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية.

اللواء ممدوح شعبان: مليون جنيه لدعم مشرعات الشباب بكل محافظة مستهدفة في "مراكب النجاة"

وأضاف شعبان أنه تم توزيع قروض حسنة اليوم بواقع ٢١ ألف جنيه، وتم توفير مليون و٣٠٠ الف جنيه قروض حسنة بمحافظة المنيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية كمرحلة أولى.

وقد قامت السفيرة نبيلة مكرم بتسليم القروض لعدد 19 شابا وهم:-

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