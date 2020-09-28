"الأورمان" توزع 50 مشروعا على شباب المنيا بحضور وزيرة الهجرة
الوزيرة: المشروعات تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب
كتب:
اسلام فهمي
07:21 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
جانب من الاحتفالية
أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بدور جمعية الأورمان في الحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير مشروعات تنموية للشباب بالقرى التى ينتشر فيها الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة المنيا بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
وتضمنت الاحتفالية توزيع 50 مشروعا تنمويا صغيرا على 50 شابا من أهالي قريتي طرفا الكوم ودلقام بمركز سمالوط، وقرية البهنسا بمركز بني مزار، وقرية ادقاق المسك بمركز مطاى، وقرية بني وركان بمركز العدوه بمحافظة المنيا.
من جانبه ثمن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدنى فى دعم مسار التنمية والارتقاء بالشرائح الاكثر احتياجا والأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.
وأضاف المحافظ، أن جمعية الأورمان لها دور بارز فى إمداد العديد من الشباب والأسر غير القادرة، بالمشروعات التنموية فى أنحاء المحافظة، فضلا على أهمية دورها فى تقديم المساعدات الموسمية والخدمات الطبية المميزة.
وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع المشروعات التنموية الصغيرة يأتى فى إطار دعم جهود الدولة فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لإيجاد بدائل للشباب وتوفير دخل شهرى ثابت ومشروعات تنموية تؤمن له مستقبله، مشيرا إلى أنه جاء ضمن مبادرة بنك القاهرة والأورمان لتمويل 2000 مشروع تنموي للفئات الأكثر احتياجًا.
يذكر أن جمعية الأورمان بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.