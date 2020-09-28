"الأورمان" توزع 50 مشروعا على شباب المنيا بحضور وزيرة الهجرة

أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بدور جمعية الأورمان في الحد من الهجرة غير الشرعية، من خلال توفير مشروعات تنموية للشباب بالقرى التى ينتشر فيها الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها وزارة الهجرة، بالتعاون مع محافظة المنيا بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، واللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتضمنت الاحتفالية توزيع 50 مشروعا تنمويا صغيرا على 50 شابا من أهالي قريتي طرفا الكوم ودلقام بمركز سمالوط، وقرية البهنسا بمركز بني مزار، وقرية ادقاق المسك بمركز مطاى، وقرية بني وركان بمركز العدوه بمحافظة المنيا.

من جانبه ثمن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الدور الكبير الذى يقوم به المجتمع المدنى فى دعم مسار التنمية والارتقاء بالشرائح الاكثر احتياجا والأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية.

وأضاف المحافظ، أن جمعية الأورمان لها دور بارز فى إمداد العديد من الشباب والأسر غير القادرة، بالمشروعات التنموية فى أنحاء المحافظة، فضلا على أهمية دورها فى تقديم المساعدات الموسمية والخدمات الطبية المميزة.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن توزيع المشروعات التنموية الصغيرة يأتى فى إطار دعم جهود الدولة فى الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لإيجاد بدائل للشباب وتوفير دخل شهرى ثابت ومشروعات تنموية تؤمن له مستقبله، مشيرا إلى أنه جاء ضمن مبادرة بنك القاهرة والأورمان لتمويل 2000 مشروع تنموي للفئات الأكثر احتياجًا.

يذكر أن جمعية الأورمان بجانب تلك المشروعات بمحافظة المنيا تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين، وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.