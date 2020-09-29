وزيرة الصحة ترجح إقرار لقاح "سينوفاك" في نوفمبر.. ومصر ستصنعه

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستعمل على انتاج وتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني فور إقراره نهائيًا، والتقارير تشير إلى أنه سيتم إقراره في شهر 11 المقبل، موضحة أن الدولة قامت بمراجعة خطوط الإنتاج الخاصة بـمصنع فاكسيرا للتأكد من جاهزيته لإنتاج اللقاح وتصنيعه فور إقراره بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "Mbc مصر"، أنه تم الاتفاق أيضا مع جامعة إكسفورد وقمنا بحجز كمية من اللقاح الخاص بها حال إقراره، "مصر ماشية بالتوازي في كافة الجهات، سواء تصنيع أو بحث إكلينكي أو شراء".

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر في الوقت الحالي تُراجع في لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد الممارسات التي حدثت في الدول التي زادت بها أعداد إصابات فيروس كورونا، "عشان نشدد الإجراءات الوقائية وتبقى أقوى، اللي تسبب في زياد أعداد إصابات كورونا في بعض الدول هي التواجد في أماكن مغلقة".