محافظ القليوبية يستجيب لسيدة بمسطرد بعد إزالة منزلها: سندبر لها شقة

علق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، على واقعة إزالة منزل سيدة بمسطرد وإقامتها مع أبنائها في الشارع، قائلًا: "سنفحص الواقعة، وسيتم تدبير شقة لها فورا، من المؤكد أن منزلها كان مخالفا، لكن من الطبيعي تدبير شقة بديلة لها".

وحول خطة تطوير مسطرد، أضاف "الهجان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه سيتم عملية تطوير شامل للمنطقة، كما ستشمل الخطة منطقة شبرا الخيمة.

وناشد الإعلامي أحمد موسى السيدة التي تقدمت بشكوى للبرنامج بعدم وجود مسكن لها بعد إزالة منزلها في مسطرد بمحافظة القليوبية بالتوجه إلى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لحل مشكلتها ومنحها وحدة سكنية.

وتابع: "نناشد كل من يعرف السيدة بإبلاغها بأن المحافظ في انتظارها صباح الثلاثاء لحل أزمتها خاصة أن البرنامج لا يمتلك رقم الهاتف الخاص بها"

كما ذكر الإعلامي، أن الخبير السياحي أشرف شيحة أبدى استعداده لتحمل تكاليف إقامة سيدة مسطرد في أحد الفنادق حتى توفير سكن دائم لها، فضلًا عن تحمله أيضا لتكاليف فرش السكن الخاص بالسيدة التي اشتكت من تواجدها في الشارع بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية.

ووجه موسى الشكر للخبير السياحي أشرف شيحة على المبادرة وسرعة التواصل مع أسرة البرنامج للتأكيد على تحمله لنفقات سكن السيدة وأطفالها.