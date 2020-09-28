أهالي مسطرد بعد تخصيص السيسي 5 مليارات لتطويرها: "سير وإحنا معاك"

حالة من الفرحة سادت بين أهالي منطقة مسطرد، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ 5 مليارات جنيه على مدار الـ5 سنوات المقبلة، من أجل تطوير المنطقة، ليعبر أهالي المنطقة عن سعادتهم بهذا القرار، متمنيين تنفيذه على أرض الواقع.

في البداية يقول تامر شحتة، 39 عاما، صاحب مقهى في منطقة مسطرد، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاح المصنع المجاور له، كان مفاجئا بالنسبة له ولكثيرين من أهالي المنطقة، الذين استقبلوا الأمر بفرحة كبيرة، بعدما شعروا أنهم في دائرة اهتمام الدولة، ليعبر عن ذلك قائلا: "إحنا بنعاني هنا من العشوائية اللي إحنا عايشين فيها بقالنا سنين كتير، وأكتر حاجة تعبانا البلطجة والمخدرات، اللي بقا منتشرة بصورة كبيرة جدا، وده اللي موجود في كتير من المناطق العشوائية مس بس في مسطرد".

يعيش "تامر" في منطقة مسطرد منذ ولادته، فهي منطقة آبائه وأجداده التي لم يعرف غيرها، لذلك يشعر بالانتماء إليها، إلا أن معاناته وغيره من العديد من المشكلات التي أرقتهم فضلا عن قلة الخدمات بالمنطقة جعلته يرحب بقرار الرئيس: "بقول له سير على بركة الله وكلنا وراك، إحنا أول مرة نلاقي رئيس يهتم بينا، لأننا حتى المستشفى مش لاقيينها ويوم ما بنحتاج مستشفى بنروح بلد تانية ونتمنى كل ده يتصلح أو ينقلونا في منطقة أفضل من دي زي ما عملوا في منطقة المطرية اللي بعد التطوير بقت حاجة تانية".

ويقول علي محمد، 56 سنة، صاحب محل بقالة ومن أهالي منطقة مسطرد، إنه من الجيد أن يهتم الرئيس بمنطقته التي يعيش فيها منذ نعومة أظافره، الأمر الذي يراه قد يؤتي ثماره على المنطقة في الأعوام المقبلة، إذا ما تم تنفيذ قرارات الرئيس بصورة سليمة: "شيء جميل إن الرئيس يخصص 5 مليار لينا عشان يطور منطقتنا ونتمنى ده نشوفه على أرض الواقع السنين الجاية لأننا عندنا مشاكل كتير، فيه مناطق هنا محتاجة خدمات زي الكهربا والماية والغاز نتمنى انها تتعمل وكمان بالنسبة للمواقف محتاجة شغل كتير عشان تتنظم لأنها بتوقف الدنيا خالص طول الوقت".

ويضيف "علي": "عندنا في مسطرد مصانع كتير نفسنا نشوف خيرها، واللي بيضرنا منها نفسنا الدولة تشوف له حل، ظي مصنع النشا تاعبنا جدا وبيخرج علينا روايح صعبة مبنقدرش نستحملها".

ويقول صلاح علي، أحد سكان المنطقة البالغ من العمر 57 عاما، ويعمل سائق حر: "قرار الرئيس ده قرار محترم ويدل على إنه راجل شايف شغله، وبقول له ربنا معاك ويقويك".مشكلات عديدة تعاني منها منطقة مسطرد تحدث عنها "صلاح" متفقا مع غيره من أهالي المنطقة، منها عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق ما يسبب له أزمة في بعض الأحيان: "مش معقول تبقى المنطقة اللي في ضهري فيها غاز وأنا لأ، وبندوخ عشان نلاقي أنابيب وكل يوم بسعر مختلف".

ويقول عادل أبو سريع، مهندس زراعي بالمعاش من أهالي المنطقة، إن التطوير في حد ذاته أمر جيد ولكنه يتخوف من الآثار التي قد تترتب على ذلك: "عايزين نعرف التطوير هيكون شكله إيه، لو ناويين يهدوا بيوت لازم يدونا حقنا كامل لأن فيه ناس كتير خايفة ياخدوا منهم بيوتهم عشان يهدوها وقدام دهما ياخدوش بديل ليها مناسب".

بعض مشكلات تعاني منها المنطقة تحدث عنها "عادل"، يرى أن التطوير لابد أن يشملها، منها ما يتعلق بالخدمات، ومنها ما يتعلق بما أطلق عليه "البلطجة" من جانب بعض قاطني المنطقة في أماكن بعينها، معبرا عن ذلك بقوله: "محتاجين المستشفى تطور وتشتغل، وكمان محتاجين حل لمشطلة النظافة لأن مسطرد كلها مافيهاش صندوق زبالة، غير إننا محتاجين الحي يشيل سوق مسطرد ده لأنه بقى وكر للبلطجة والمخدرات، وجنب ده كله فيه طرق كتير محتاجة تتمهد".