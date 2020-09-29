13 معلومة عن مرض السعار بعد تحذير الصحة منه

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو لتوعية المواطنين من خطورة مرض السعار، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي عرض أسئلة وأجوبة عن مرض السعار.

ونشرت منظمة الصحة العالمية بعض المعلومات عن مرض السعار عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت نرصدها لكم كما يلي:

1-داء الكلب هو مرض فيروسي يظهر في أكثر من 150 بلداً وإقليماً وتسبّب الكلاب أساساً حالات الوفاة الناجمة عن داء الكلب البشري وتسهم في نسبة تصل إلى 99% من مجموع حالات العدوى بداء الكلب المنقولة إلى الإنسان ويمكن القضاء على داء الكلب بتطعيم الكلاب والوقاية من عضّاتها.

2-تسبّب العدوى بداء الكلب سنوياً وفاة عشرات الآلاف من الأشخاص معظمهم في آسيا وأفريقيا ويمثّل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة نسبة 40% من الأشخاص الذين يتعرّضون لعضّات حيوانات يُشتبه في إصابتها بداء الكلب.

3-يصاب الإنسان بداء الكلب بعد التعرض للعضّ أو الخدش عن طريق اللعاب عادة وغالباً ما يكون الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة من ضحايا هذا المرض على الصعيد العالمي وتمثل حالات العدوى المنقولة من الكلاب المصابين بداء الكلب إلى الإنسان 99% من الحالات وتتحمل أفريقيا وآسيا أكبر عبء لداء الكلب لدى الإنسان وتسجَّل فيهما 95% من حالات الوفاة الناجمة عن داء الكلب عالميًا.

4-تنظيف الجروح الفوري والدقيق بالصابون والماء عقب مخالطة حيوانات يُشتبه في إصابتها بداء الكلب أمر يمكن أن ينقذ الأرواح.

5-تبلغ تكلفة العلاج الوقائي بعد التعرض لداء الكلب في المتوسط 40 دولاراً أمريكياً في أفريقيا آي ما يعادل 600 جنيه مصري و49 دولاراً أمريكياً في آسيا وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأسر خاصة في الدول الأفريقية الفقيرة.

6-يطعَّم أكثر من 15 مليون شخص في العالم سنوياً بعد التعرض لعضّة الكلب ويقي ذلك من حالات الوفاة الناجمة عن داء الكلب كل سنة.

7-داء الكلب مرض يمكن الوقاية منه باللقاحات ويعتبر تطعيم الكلاب الاستراتيجية الأعلى مردوداً للوقاية من إصابة الناس بداء الكلب.

8-تتراوح فترة حضانة داء الكلب عادة بين شهر واحد وثلاثة أشهر لكنّها قد تتراوح أيضاً بين أسبوع واحد وسنة واحدة حسب العوامل مثل موضع دخول الفيروس والعبء الفيروسي.

9-تشمل الأعراض الأولية لداء الكلب الحمى المصحوبة بألم وشعور غير عادي أو غير مبرر بالنخز أو الوخز أو الحرق في موضع الجرح وإذ ينتشر الفيروس في الجهاز العصبي المركزي، يظهر التهاب تدريجي ومميت في الدماغ والحبل النُخاعي.

10-أعراض المرض تظهر على شكلين أحدهما داء الكلب الهياجي الذي يُبدي الأشخاص المصابون به علامات فرط النشاط وسلوكاً قابلاً للاستثارة ورهاب الماء (الخوف من المياه) إضافة إلى رهاب الهواء (الخوف من التيارات الهوائية أو الهواء الطلق) أحياناً وتحدث الوفاة نتيجة لتوقف قلبي وتنفسي بعد مضي بضعة أيام، والشكل الآخر داء الكلب الشللي الذي يمثل حوالي 30% من مجموع الحالات البشرية ويتطور هذا الشكل لداء الكلب تطوراً أقل ملحوظاً وأطول أمداً بصفة عامة من شكله الهياجي وتُصاب العضلات تدريجياً بالشلل انطلاقاً من موضع العضّة أو الخدش وتتطور ببطء حالة غيبوبة ويلقى المريض حتفه في نهاية المطاف.

11-الخفافيش تسبب الإصابة بداء الكلب في الأمريكتين وتعتبر السبب الرئيسي لحالات الوفاة الناجمة عن داء الكلب البشري من النادر جداً أن تسجَّل حالات الوفاة لدى الإنسان من جراء التعرض للثعالب وحيوانات الراكون والظرابين وبنات آوى والأنماس وغيرها من أنواع آكلات اللحوم البريّة المضيفة وليست هناك حالات معروفة للعدوى بداء الكلب المنقولة عن طريق عضات القوارض.

12-يمكن أن تنتقل العدوى أيضاً عندما تخالط مادة ملوثة أي اللعاب عادة مخالطة مباشرة الغشاء المخاطي البشري أو الجروح الجلدية الحديثة وإن انتقال العدوى بين الأشخاص عن طريق العض أمر ممكن من الناحية النظرية غير أنه لم يؤكد قط ونادراً ما يُصاب المرء بداء الكلب عن طريق استنشاق الرذاذ المحتوي على الفيروس أو زرع أعضاء ملوّثة.

13-العلاج الوقائي بعد التعرض لداء الكلب هو العلاج الفوري المتاح لشخص بعد تعرضه لداء الكلب بسبب عضة ويقي هذا العلاج من دخول الفيروس إلى الجهاز العصبي المركزي مما يسبب الموت ويتمثل العلاج في الغسل الجيد والعلاج الموضعي للجرح في أسرع وقت ممكن بعد التعرض للداء والتشطيف والغسل الجيدين والفوريين للجرح خلال 15 دقيقة على الأقل بالماء والصابون أو بمادة منظّفة أو بمادة البوفيدون اليودي أو بغيرها من المواد المبيدة لفيروس داء الكلب ثم الحصول على التطعيم اللازم.