"الصحة" توعي المواطنين بخطورة "السعار": فيروس مميت بنسبة 100%

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، مقطع فيديو لتوعية المواطنين من خطورة مرض السعار، وذلك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وجاء في برومو الفيديو "حيوانك الأليف أو القطط والكلاب في الشارع من الممكن أن تكون سببًا في إصابة المواطنين بالسعار".

"الصحة" توضح تعريف لـمرض السعار: داء الكلب

وتحدث الدكتور السيد نصر عبد العزيز، مدير الاستقبال ومدير مركز المعقورين بمستشفى حميات المنصورة، عن خطورة السعار أو ما يسمى مرض داء الكلب، فأوضح أنه أحد الأمراض الخطيرة وهو مرض فيروسي يصيب الحيوانات الثديية مثل الكلاب والقطط والحصان والحمار وغيرها.

كيف ينتقل مرض السعار من الحيوان إلى الإنسان؟

وأضاف "عبد العزيز"، أن المرض ينتقل للإنسان عن طريق لعاب الحيوانات المصابة التي تعقر او تخدش الإنسان، غالبا ما تظهر اعراض المرض في صورة أعراض عصبية مثل أرق وهياج وافراز زائد للعاب الخوف من الماء والهواء.

ما هي خطورة مرض السعار على الإنسان؟

وأشار مدير الاستقبال ومدير مركز المعقورين بمستشفى حميات المنصورة، إلى أن خطورة مرض السعار على الإنسان أنه مميت، بمعنى أن نسبة الوفيات في الحالات التي ظهرت عليها أعراض السعار كانت 100%

ما هي مدة ظهور أعراض مرض السعار؟

وأوضح أن الأعراض تظهر بعد انتهاء فترة الحضانة هي الفترة من وقت دخول الفيروس أو التعرض للاصابة لحين ظهور الاعراض، ممكن تكون قصيرة قد تكون اسبوع وقد تمتد لبعض الحالات إلى سنة، بس غالبا من شهر لـ 3 شهور، وتعتمد على عدة عوامل مثل شدة الجرج ومكانة غناة بالاعصاب البعد عن المخ، والحمل الفيروسي

كيف يمكن الوقاية من مرض السعار؟

وأشار إلى أنه يمكن الوقاية من مرض السعار بالتاكيد بنسبة 100% مثلما ذكرت منظمة الصحة العالمية، عن طريق اتباع الاجراءات الوقائية اللازمة وفي الوقت المناسب، فبعد التعرض للعقر يجب الغسيل الجيد للجرح وفي اسرع وقت ممكن بالماء الجاري والصابون بفترة كافية لا تقل عن 15 دقيقة ده أهم إجراء على الإطلاق.

وأردف أن هذا الإجراء يقي من دخول الوباء للجهاز العصبي بنسبة تصل لـ 90% ، وعقب ذلك التوجه إلى أحد مراكز المعقورين أو أقرب مستشفى بهدف العناية للجرح وأخذ الطعم الواقي من السعار، محذرًا من خياطة الجرح الناتج عن عض الحيوان.

ما عدد جرعات التطعيم الخاص بمرض السعار؟

وأوضح أن جرعات التطعيم 5 جرعات فقط، يأخذها المريض خلال فترة شهر، الجرعة الأولى يوم العقر، والثانية اليوم الثالث للعقر، وبعد ذلك اليوم السابع، ثم اليوم الـ14، والأخير يوم 28 للعقر، ولا يوجد أي موانع للتطعيم على الإطلاق كونه أمن تماما للأطفال والحوامل.

ما هي الإجراءات اللازمة لمفاداة التعرض لمرض السعار؟

أوضح الطبيب، أن هناك بعض السلوكيات الخاطئة عند الأطفال باللعب في الشارع بالقرب من الحيوانات الضالة ومحاولة استفزازها، فيجب تطعيم الحيوانات الأليفة في المنزل عن طريق الطبيب البيطري واستشارة الطبيب في حالة ظهور أي تغير في السلوك أو صحة الحيوان.