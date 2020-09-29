حقيقة فيديو متداول حول شجار داخل قصر العيني: أهل طفل تعدوا على الأطباء

قال الدكتور أحمد طه مدير عام المستشفيات بجامعة القاهرة، إن أحد الأطفال وصل إلى طوارئ قصر العيني، منذ أيام، مصاب بحروق في أماكن متفرقة بالجزء الأسفل من جسده، وتلقى الطفل الإسعافات اللازمة، وجرى التعامل مع الحروق بالعلاج التحفظي لعدة أيام، حتى استقرت حالته تماما.

وأوضح "طه" في بيان له، حقيقة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حول شجار وتهجم عائلة طفل على الطاقم الطبي بمستشفى قصر العيني.

ولفت إلى أن الحروق قاربت على الالتئام التام، وقرر له الطبيب المعالج الخروج من المستشفى، لاستكمال العلاج، تجنبا لحدوث أي تلوث ميكروبي للجروح، بسبب طول بقائه بالمستشفى، لكن أهل الطفل المريض رفضوا الخروج من المستشفى، واصطحبته والدته إلى دورة المياه، وجردته من ملابسه، وسكبت عليه الماء، معتقدة أنها بذلك تنظف القشور المغطية لمكان الحروق، الأمر الذى أثار الأطباء وهيئة التمريض بسبب سوء تصرف الأم، الذي من شأنه إلحاق الضرر بالطفل.

وأضاف الدكتور أحمد طه، أن الجميع فوجىء بتهجم أهل الطفل على الطاقم الطبي، ما دعاهم لاستدعاء أفراد الأمن للسيطرة على الموقف، ثم أجرى الطبيب المعالج الغيار المناسب للطفل، وخرج بعدها الطفل من المستشفى، بعد أن شرح الطبيب، كيفية التعامل مع أثار الحروق لأسرته، لحين تمام الالتئام.

ومن ناحية أخرى صرح الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي لجامعة القاهرة، بأن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وجه فور اطلاعه على وقائع ما حدث ومشاهدته للفيديو إدارة مستشفى قصر العيني، بإجراء تحقيق شامل في الوقائع التي تضمنها الفيديو، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة.

وأكد حرص جامعة القاهرة، على توفير الرعاية الطبية للمترددين على مستشفياتها في إطار من الاحترام والتقدير، الذي يتناسب مع مهنة الطب كمهنة إنسانية في المقام الأول ولها، ووفارها وهيبتها، وكذلك مكانة وتاريخ جامعة القاهرة ومدرستها الطبية العريقة.