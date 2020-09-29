أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بمحلات الصاغة خلال بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 29 سبتمبر الحالي، وذلك مقارنة بنهاية تعاملات أمس الاثنين، إذ سجلت الأسعار استقرارًا وسجّل سعر عيار الذهب 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق نحو 816 جنيهًا.

وتقدم "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 938 و941 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 821 و823 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 704 و705 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و584 جنيهًا.

وعالميًا؛ استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تراجع الدولار من أعلى مستوى في شهرين فيما يتطلع مستثمرون لأول مناظرة رئاسية أميركية وتطورات مشروع قانون جديد لمساعدات فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وذلك وفقًا لموقع "العربية".

ولم يطرأ تغير يُذكر على المعدن الأصفر في السوق الفورية واستقر عند 1880.01 دولار للأونصة، وفي الجلسة السابقة، ارتفع الذهب 1.1% وهو أكبر مكسب يومي منذ أواخر أغسطس.

وصعد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% إلى 1885.50 دولار للأونصة، ونزل مؤشر الدولار مبتعدًا عن أعلى مستوى في شهرين البالغ 94.745 الذي بلغه الأسبوع الماضي، ويخفض الدولار الضعيف تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

وقال وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إنّ الارتفاع في أسعار مرتبط بوصول سعر الأوقية لتصبح 1885.20 دولار والمضاربة في البورصات العالمية والأسواق،مشيرًا إلى أنّه بالرغم من التذبذب في أسعار الذهب، إلا أنّه لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب قال إنّ أغلب رواد الأسواق يبحثون عن الأونصة والسبيكة، لأنها الأفضل في الاستثمار وملاذ آمن وسلعة استثمارية، إذ يعد الهبوط الذي تشهده الأسعار من آنٍ لآخر، هو الوقت المناسب للشراء للمواطنين الذين لديهم فوائض مادية الاستثمار، ناصحًا بتوجيه استثمارهم في السبائك بدلًا من المشغولات للاستفادة من هامش ربح أعلى، لأن السبائك غير محملة بـ"المصنعية" والضريبة والقيمة المضافة وغيرها من الأمور التي تُحمل على المشغولات الذهبية.

وأضاف سكرتير شعبة الذهب، أنّ سبب الارتفاعات والانخفاضات المتتالية التي تشهدها أسعار الذهب خلال الفترة الحالية ترجع إلى عملية المضاربات، عن طريق توجه المضاربين للشراء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعره، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات والانخفاضات المتوالية لأعيرة الذهب تربك عمليات البيع والشراء في السوق المحلي.

وكانت أسعار الذهب خلال يوليو الماضي، بدأت تأخذ مسارًا نحو الارتفاع التدريجي، الذي كان طفيفًا في بادئ الأمر، إلى أن أصبح هذا الارتفاع ملحوظًا، ليصل سعر المعدن النفيس في نهاية يوليو إلى أعلى قيمة له في التاريخ بعد أن تخطى حاجز الـ1000 جنيه لعيار 24، وفي مطلع شهر أغسطس، ومع ثبوت سعر المعدن الأصفر، عاود الانخفاض التدريجي مرة أخرى لتقترب أسعاره من الأسعار التي سبقت موجة الارتفاع.