الذهب يعاود الارتفاع وعيار 21 بـ834 جنيها

عاوت أسعار الذهب ارتفاعاتها، في بداية تعاملات أسواق المال والبورصات العالمية، بقيمة 8 جنيهات عقب تراجع جاوز الـ60 جنيهًا في الأسبوع الماضي ووُصف بـ"القياسي".

وسجل الذهب عيار 24 اليوم نحو 953 جنيهًا، مقابل 945 جنيهًا أمس، فيما سجل عيار 21 نحو 834 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 715 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.675 جنيه.

وكان الذهب قد سجّل الأسبوع الماضي، تراجعات بقيمة 60 جنيهًا.

وأرجع الدكتور وصفي أمين رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، الارتفاع إلى سعر الأوقية لتصبح 1885.20دولار والمضاربة في البورصات العالمية والأسواق، لافتا الى أنه رغم التذبذب لا يزال الملاذ الآمن لجميع المستثمرين عالميًا، خاصة بعد تدهور الاقتصاد بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولفت رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أنّ عام 2020 شهد زيادة بنسبة 38% في أسعار الذهب، مؤكّدًا أنّ السوق المحلية تتأثر بالتوازي مع بورصات الذهب العالمية، إذ إنّها المتحكمة في الأسعار.

وكشف نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، عن أفضل الأيام لتداول الذهب في السوق المحلية للمواطنين حائزي الذهب، وهي أيام الجمعة ليلًا حتى الاثنين صباحًا، نظرًا لتوقف عمل البورصات عن المضاربة، وهي أفضل الأوقات التي يظل فيها الذهب ثابتًا.

ودعا نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، المواطنين إلى ضرورة شراء الذهب في أوقات الانخفاض.

وكشف نائب رئيس شعبة الذهب، أن الأيام الماضية شهدت انتعاشة كبيرة على شراء السبائك والمشغولات الذهبية لعياري 21 و24 جنيهًا من جانب عدد من المواطنين خاصة بعد تخفيض سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قد قررت منذ أيام في اجتماعها، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.