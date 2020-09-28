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لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 816 جنيها

كتب:

منى السعيد
10:08 م | الإثنين 28 سبتمبر 2020
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في أول أيام عمل البورصات العالمية، ليثبت سعر المعدن الأصفر عند نفس النقطة لليوم الثالث على التوالي، وليسجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية 816 جنيهًا، وهو نفس السعر في معاملات الخميس والجمعة الماضيين.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، الاثنين، والتي شهدت استقرارًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 930 و 933 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 814 و816 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 698 و699 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف 528 جنيهًا.

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