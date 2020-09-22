بريد الوطن.. ساعدنا فى إنهاء تخصيص شقة يا وزير الإسكان

حصلت منذ عام كامل على موافقة استحقاق وحدة سكنية ضمن الحالات الأوْلى بالرعاية، والحالات الخاصة، واسمى مدرج على كمبيوتر وزارة الإسكان، وفى انتظار التعاقد والتخصيص، وكلما ذهبت لسؤال الموظفين بوزارة الإسكان يقولون لى: «عدّى علينا كل أربعة أشهر»، وبعد شكاوى واستغاثات وإجراءات طويلة وتقديم مستندات وعمل بحث اجتماعى بواسطة أحد المختصين والعرض على لجنة التضامن الاجتماعى التى أقرت الموافقة على استحقاق الوحدة السكنية، نناشد السيد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مساعدتنا فى إنهاء إجراءات التخصيص والتعاقد وتسلُّم الوحدة السكنية.

خلف مطاوع السمان - سوق السلاح - القاهرة

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