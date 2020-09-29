وزيرا الإسكان والآثار يتابعان موقف المشروعات القاهرة التاريخية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً لاستعراض عدد من المشروعات المشتركة، ومنها، مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، ومخططات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة التاريخية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، أنَّ ما تمّ ويجرى تنفيذه في الفترة الحالية من مشروعات تطوير مختلفة بالقاهرة التاريخية، يُعد إنجازاً كبيراً فى سبيل العودة بمدينة القاهرة لأداء دورها الثقافي والتاريخي، وذلك بالتزامن مع تنفيذ مراكز ريادة المال والأعمال في العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، ليُشكلا معاً مفهوم العاصمة الجديدة للدولة المصرية، والقادرة على أداء جميع الأدوار والمهام بما يتماشى مع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة فس الوقت الحالي.

وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنَّ هناك فرصاً استثمارية واعدة بالمشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان فى تطوير القاهرة التاريخية، ومنها مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة، والذي يقع أمام متحف الحضارة، ليتكاملا معاً ويشكلا مقصداً للسياحة الداخلية والخارجية.