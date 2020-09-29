10 قواعد لمعرفة المبيدات المغشوشة من الأصلية

أكدت لجنة مبيدات الآفات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنها وضعت خطة للتوعية بالمبيدات المغشوشة والمهربة تعتمد على التوعية بكيفية التعرف عليها، فضلا عن حملات مقاومتها والكشف عليها في محال البيع.

وقال الدكتور مصطفى عبدالستار، الأمين العام المساعد للجنة مبيدات الآفات، إن المبيدات هي المنتجات الحقيقية التي يتم تصنيعها بطريقة سليمة وقانونية، وتحمل في العادة علامة تجارية كما أن هذا المنتج مصرح بتداوله قانونا، موضحا أن المبيدات الحقيقية هي تلك المبيدات المحمية والمعتمدة من السلطات المختصة المحلية.

ووضعت اللجنة في الحملة التعريفية 8 قواعد يمكن التعرف من خلالها على المبيدات المغشوشة كالتالي:- يمكن التعرف على المبيد المغشوش عن طريق الباركود الموضوع على العلبة.

1 - المبيد المغشوش عادة ما يكون أرخص من المبيد الأصلي.

2- عادة ما يكون المبيد المغشوش غير معتمد من الجهات المختصة ويكون المبيد المقلد أقل جودة من الأصلي.

3- محتوى المبيد من المادة الفعالة مختلف عن المبيد الأصلي.

4- تختلف المكونات الأخرى للمستحضر عن المستحضر الأصلي وبالتالي تكون ذات جودة أقل.

5- اختلاف بطاقة بيانات المبيد عن المبيد الأصلي.

6- اختلاف عبوة المبيد عن المبيد الأصلي.

7- المبيدات المغشوشة تحتوي على معدلات أكبر من الشوائب.

8- المبيدات غير المصرح بتداولها هي عبارة عن المبيدات غير المصرح بتداولها قانوناً حيث أنها غير مسجلة في البلد الذى يباع فيه ومن المحتمل أن يكون المبيد جيداً ويباع في بلدان مجاورة ولكنه غير مسجل في البلد الذى يباع فيه أو قد يكون منتهي الصلاحية وفي هذه الحالة قد يكون المبيد أصلي ولكن غير مصرح بتداوله لفقد شروط أهلية التداول وهو أنه غير مسجل أو انتهت فترة صلاحيته.

9- المبيد المغشوش أو غير المصرح بتداوله لم تجرى عليه أنشطة البحوث والتطوير ويفتقر إلى الاعتماد من قبل السلطات المختصة كما أن محتواه من المادة الفعالة غير مطابق.

10- أما المبيد الأصلي والمصرح بتداوله فقد خضع لأنشطة البحوث والتطوير كما أنه معتمد من قبل السلطات المختصة وبالنسبة لمحتواه من المواد الفعالة فهو مطابق للمواصفات الفنية ومتفق مع بطاقة بيانات المبيد.