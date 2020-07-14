"شريف أيوب": حجم غش المبيدات في مصر 27% من السلع المغشوشة

قال الدكتور شريف أيوب، رئيس جمعية كروب لايف مصر لحماية المحاصيل، إن حجم غش وتهريب المبيدات يقدر بـ5 مليارات دولار سنويًا عالميًا، ويأتي في المرتبة 22 في قائمة السلع المغشوشة والتي تقدر بـ700 مليار دولار، وفي مصر جرى تقدير الغش بـ27%، وهي نسبة كبيرة للغاية.

وأضاف "أيوب"، خلال كلمته بمؤتمر تحديات الزراعة في عصر كورونا، أن أسباب ظاهرة الغش تتمثل في عدم وجود صيغة تنسيق وتعاون فعال بين الجهات المختصة، ولا يزال نظام الرقابة على المنافذ الجمركية وعقوبات الغش الحالية لا تحقق الردع المطلوب لمجابهة الظاهرة، وعدم وجود قاعدة معلوماتية قوية ومتجددة دائمًا، والاعتقاد الخاطيء للمزارعين أن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفرة محليًا، وعدم وجود وسيلة بسيطة وآمنة حتى الآن، فضلًا عن الربحية العالية لهذه التجارة، والعادات الخاطئة بعدم الاطلاع الجيد على البطاقة الاستدلالية للمبيد.

وقال رئيس جمعية كروب لايف مصر، إن الإجراءات المقترحة للحد من ظاهرة غش المبيدات، تتمثل في إنشاء قاعدة معلوماتية متاحة لجميع الأطراف المشاركة في رقابة وتتبع المبيدات للحد من الظاهرة بالتنسيق مع بوابة الربط الإلكتروني والهيئة العامة للصادرات والواردات، للتعرف على كل الكيماويات التي تدخل البلاد، والمطالبة بإنشاء شرطة تختص بمكافحة غش المبيدات والتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للغش والتهريب التجاري، ودعم فني ومادي لمسئولي الرقابة على المبيدات وإيجاد صيغة تنسيق وتعاون ونشر بيانات عن هذه الحالات حتى لا يجري التهوين من المشكلة وتغليظ العقوبة، فضلا عن تفعيل دور الإنتربول الدولي للتعاون في تتبع المهربين.

وقدم "أيوب" عددًا من التوصيات للحد من الظاهرة، من بينها البدء في إجراء الدراسات الفنية والإحصائية التي تهدف لتوفير المعلومات المتعلقة بظاهرة غش المبيدات، وتطبيق نظام شفرة سرية على البطاقة الاستدلالية بشهادات التسجيل والتحليل التي يصعب تقليدها، ورفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة وتداول أو الاتجار بالمبيدات، وإنشاء خط ساخن في وزارة الزراعة لتلقي الشكاوى، واعتماد قائمة سوداء إذا سمح القانون بذلك، والبدء الفوري بشن حملات تحذيرية موسعة.

وقال إن جمعية كروب لايف عملت مع لجنة مبيدات الآفات على إعداد شفرة سرية على البطاقة الاستدلالية للمبيدات يصعب تقليدها لدعم الرقابة على المبيدات وشرطة المسطحات، باستخدام الهاتف المحمول، وهو برنامج مجاني يصعب تقليده، كما يعطي بيانات المنتج والمركب وكيف يجري استخدامه، ويعطي معلومات عن محاولات الغش.