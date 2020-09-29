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محمود مسلم

جونز هوبكنز: تسجيل 33 ألفا و37 إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

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أ ش أ
10:29 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 7 ملايين و148 ألفا و45 حالة، وذلك عقب تسجيل 33 ألفا و37 حالة إصابة جديدة.

وذكرت الجامعة -وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 205 آلاف و72 حالة، وذلك عقب تسجيل 316 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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