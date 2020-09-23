أخبار البنوك.. تفاصيل قرض تمويل المشروعات الصغيرة "أون لاين" من بنك مصر

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، تقديم قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين "أول قرض ديجيتال في مصر"، إذ يمكنك التقديم على قرض تمويل مشروعك الصغير أونلاين من خلال الموقع الإلكتروني بأبسط الإجراءات وأقل المستندات، ليصل القرض في حسابك خلال 5 أيام من تاريخ التقديم.

ومنتج تمويل المشروعات الصغيرة بنك مصر أون لاين، هو منتج إقراض جديد لعملاء بنك مصر الحاليين، يقوم بتمويل المشروعات الصغيرة القائمة، قروض متوسطة الأجل تصل إلى 3 سنوات، ويبدأ التمويل من 100 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء خدمة أخبار البنوك التي تقدمها للمتابعين والقراء بشكل يومي، شروط وخطوات الحصول على القرض على النحو التالي:

خطوات التقديم على قرض تمويل المشروعات الصغيرة

- تحقق من إمكانية التمويل، عن طريق الإجابة عن بعض الأسئلة البسيطة لمعرفة حجم التمويل الذي يمكنك الحصول عليه لمشروعك.

- حدد متطلباتك، واختر المبلغ المطلوب وفترة التمويل التي تناسب احتياجات مشروعك.

- أضف الموردين والمستندات لمتابعة طلبك للتمويل أون لاين.

- قدم طلب تمويلك ليراجعه البنك، ثم احصل على الموافقة أون لاين، ووقع العقود عند مقابلتك لممثلي الخدمة بالبنك وابدأ صرف تمويلك.

- اصرف مبلغ التمويل الموافق عليه وادفع لمورديك.

قابلية تمويل المشروعات الصغيرة

- يجب أن يكون لديك حساب شركات حالي في بنك مصر.

- يشترط أن يكون المشروع صغيرًا بمبيعات سنوية من مليون جنيه وحتى 50 مليون جنيه.

- يجب ألا يقل عمر مشروعك عن سنة مع وجود بيان مالي سنوي سارٍ.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل المشروعات الصغيرة

1. بطاقة الرقم القومي.

2. السجل التجاري الخاص بشركتك.

3. البطاقة الضريبية.

4. موقف الضرائب والتأمين الاجتماعي.

5. القوائم المالية لآخر عام مالي، بما في ذلك بيان الدخل، والميزانية العمومية، والملاحظات المالية، وتقرير المحاسب، وستحتاج إلى تحميل شهادة محاسب للمحاسب الذي قام بإعداد البيانات المالية واعتمادها.

6. السجل التجاري للمورد.

7. عرض أسعار / فاتورة المورد، عندما تتقدم بطلب للحصول على تمويل لشراء معدات أو آلات.

وبمجرد الموافقة على طلب التمويل الخاص بك، سيحتاج البنك إلى التحقق من بعض المستندات الإضافية قبل صرف الأموال للموردين:

- عقد إيجار أو ملكية المقر الرئيسي لعملك.

- رخصة تجارية، إذا كان يحق لشركتك الحصول على ترخيص عمل.

- عرض سعر المورد أو الفاتورة المبدئية، عندما تتقدم بطلب للحصول على تمويل لشراء مواد أولية أو بضائع.

ويمكنك التقديم لطلب الحصول على التمويل عن طريق الرابط: digital.banquemisr.com/sme.

الأنشطة المحظورة من التمويل

- البرمجة وتطبيقات الحاسب.

- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

- مقاولات التشييد والبناء.

- الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي.

- التخزين.

- الصحافة.

- الأنشطة السياسية والدينية.

- القمار والملاهي الليلة.

- تجارة الأسلحة والذخائر.

- صناعة الأسلحة والذخائر.

علمًا بأنّه إذا كان نشاطك يندرج تحت مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات المحلية الصناعية الصغيرة فإنّ سعر العائد المطبق هو 5%، وبالنسبة للأنشطة الأخرى يقدم بنك مصر سعر عائد ثابت يشمل الأعباء كافة ويبلغ 16.5%، وقد يتغير هذا السعر أثناء صرف التمويل نظرًا لارتباطه بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي.