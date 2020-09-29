قبل انتهاء التقديم.. الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر الشاغرة

أعلن بنك مصر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي له، حاجته لشغل وظائف شاغرة للعمل بفروع البنك بالقاهرة، وهي محلل ائتماني ومسؤول مخاطر ائتمان الشركات الكبيرة، على أن يكون آخر يوم للتقديم اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وتستعرض "الوطن" شروط التقدم للوظيفة كالتالي:

مسؤول مخاطر ائتمان الشركات الكبيرة

وحدد البنك عدد من الشروط في المتقدمين كالتالي:

أن يكون خريج إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.

أن يكون المتقدم متخرجًا من عام 2016 إلى 2020.

أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة "لغة إنجليزية" تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم السياسية، الموارد البشرية.

ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 30 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلاً على تقدير عام جيد على الأقل.

إجادة حزمة البرامج المكتبية MS Office.

إجادة مهارات التواصل الفعال.

أن يكون المتقدم خريج مدرسة لغات.

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة من واقع بطاقة الرقم القومي.

ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.

محلل ائتماني

ويشترط في المتقدمين التالي:

أن يكون خريج احدى الجامعات أو اكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.

أن يكون المتقدم خريج دفعات 2016 إلى 2020.

أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة "لغة إنجليزية" تخصص محاسبة، إدارة أعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التأمين، العلوم السياسية، الموارد البشرية.

ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان على 30 عامًا.

أن يكون المتقدم حاصلًا على تقدير عام جيد على الأقل.

إجادة حزمة البرامج المكتبية MS Office.

اجادة مهارات التواصل الفعال.

أن يكون المتقدم خريج مدرسة لغات.

يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيم إقامة دائمة بمحافظة القاهرة من واقع بطاقة الرقم القومي.

ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.

طريقة التقديم لوظائف بنك مصر

ويمكن التقدم إلكترونيًا للوظائف عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك مصر.