مصرع شاب تحت عجلات قطار الصعيد بقنا

لقي شاب مصرعه دهساً تحت عجلات قطار الصعيد، بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، أثناء عبوره مزلقان قرية "البراهمة"، بدائرة مركز قفط، جنوب المحافظة.

تلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطاراً يفيد بمصرع "عمرو عبد الحميد محمد"، 27 سنة، بعدما صدمه أحد القطارات، أثناء عبوره المزلقان بقرية "البراهمة"، وتم جثة الشاب إلى مستشفى قفط، كما جرى تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهدت محافظة قنا، في وقت سابق من الشهر الماضي، حادث اصطدام القطار المميز رقم 832 بدراجة بخارية "تروسيكل"، أثناء محاولة سائقها عبور الخط الحديدي من معبر غير شرعي، أمام قرية "فاو بحري"، بدائرة مركز دشنا، شمال المحافظة، مما تسبب في تعطل حركة القطارات على خط الصعيد.

وأفاد شهود عيان بأن القطار كان في طريقه إلى محطة دشنا، واصطدم بـ"تروسيكل" أمام قرية "فاو بحري"، وتمكن سائق "التروسيكل" من الفرار، واضطر الحادث مئات الركاب إلى التزاحم على طريق "مصر - أسوان" الزراعي، المحاذي للخط الحديدي، للبحث عن سيارة تقلهم إلى مجمع المواقف بمدينة دشنا، حتى يمكنهم مواصلة رحلاتهم إلى وجهاتهم المختلفة.