آخرها نقل الوحدة للورثة.. 15 خدمة إلكترونية من صندوق الإسكان للمصريين

تتجه الدولة نحو رقمنة الخدمات المقدمة في المؤسسات الحكومية، وتتفنن كل وزارة في تقديم الخدمات الإلكترونية، تسهيلا على الجمهور وتوفيرًا للوقت والمجهود، ومنها صندوق الإسكان الذي يقدم عددا من الخدمات الإلكترونية عبر موقعه الرسمي على الإنترنت.

وأعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أمس، إطلاق خدمتين جديدتين لاستقبال طلبات عملاء الصندوق المتقدمين على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، موضحةً أنّ الخدمة الأولى تُمكن العملاء من تقديم طلب نقل الحجز باسم الورثة في حالة وفاة صاحب الطلب، وتُمكن الخدمة الثانية العملاء من تقديم إفادة مخالصة بسداد القرض في حالة رفض جهة التمويل تقديم خدماتها، بعد نتيجة الاستعلام الائتماني للعميل بسبب وجود قرض سابق لم ينته سداده.

وأصبح عدد الخدمات التي يقدمها الصندوق إلكترونيا 15 خدمة، جرى تفعيل 5 منها بشكل رسمي، ويمكن للمواطنين التعامل معها، وسيتم تفعيل باقي الخدمات تباعًا، لتكون متاحة خلال وقت قصير.

"الوطن" أجرت جولة في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي لخدمات المواطنين، لتوضيح الخدمات المتاحة، والتي جاءت كما يلي:

طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية

تستخدم الخدمة في حالة صاحب الطلب "الحاجز" بتعديل المشروع الخاص به، نظرا لوجود أولويات داخل المشروع بسبب العجز في الوحدات المتاحة أو في حالة تغير محل جهة العمل، ومن ثم إمكانية التحويل لمشروع آخر ضمن المدن أو المراكز التي يوجد بها فائض وحدات.

طلب تعديل من دور إلى دور

هذه الخدمة متاحة فقط للحالات المرضية، ويتم تقديمها في حالة رغبة صاحب الطلب "الحاجز" بتعديل الوحدة السكنية المخصصة له قبل الاستلام، وذلك نظرا لوجود ظروف صحية أو مرضية، تمنع قبول التخصص الحالي، ومن ثم يمكن التعديل من الدور الأرضي إلى الدور الأخير، ومن الدور الأخير إلى الدور الأرضي فقط، مع ضرورة إرفاق إفادة بالحالة الصحية أو المرضية عند تحرير الطلب.

طلب تصحيح البيانات

يمكن للعميل تصحيح البيانات الخاصة سواء اسم صاحب الطلب الأصلي، أو تصحيح اسم الزوج أو الزوجة، وتصحيح المدينة طبقا لاستمارة الحجز الموقعة منه.

طلبات متابعة الملفات بشركات الاستعلام "مفعلة".

تتيح هذه الخدمة للعميل معرفة موقف الطلب لدي شركات الاستعلام.

طلب رفع أو استكمال المستندات الأساسية

تتيح هذه الخدمة للعميل إمكانية استيفاء بعض أو كل المستندات الخاصة بالمشروع السابق التقدم عليه، والتي يرغب بتقديمها إلى الصندوق "مثل استمارة حجز الوحدة السكنية أو الإقرار الموقع أو شهادات الدخل أو أي مستندات أخرى"، وذلك بهدف استكمال إجراءات التعامل مع ملفه.

الخدمات غير المفعلة

وهناك عدد من الخدمات غير المفعلة والتي سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، وهي كما يلي:

طلب تنازل عن إعلان سابق.

طلب إعادة استعلام الميداني.

طلب إفادة بالمخالصة بسداد القرض.

طلب تغير جهة تمويل.

طلب تظلم من نتيجة الاستعلام الميداني.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز قطع أرض.

طلب إعادة دراسة الملف بسبب سبق حجز وحدة سكنية.

طلب استرداد مقدم الحجز أو المبلغ المسدد بعد التخصيص.

تظلم من عدم الانطباق بالإعلانات.

طلب نقل حجز الوحدة باسم الورثة.