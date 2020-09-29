"على السلم".. و"بالجلابية".. أحدث صور الفنانين على السوشيال ميديا

تظهر تقاليع نجوم الفن، خلال التقاطهم صور فوتوغرافية لهم، بعيدًا عن عملهم في مجال التمثيل، منها أثناء جلوسهم على "السلالم"، أو "حفاة القدمين"، أو التواجد بـ"المطبخ"، و"الرحرحة بالجلابية البلدي".

"بتجيب طراوة".. الفنان أحمد حلمي، ظهر عبر حسابه على موقع انستجرام، وهو يجلس على "السلالم"، معلقًا بقوله: "أحلى قعدة في الحر هي قعدة السلالم بتجيب طراوة".

ورد الفنان مجدي كامل، على تعليق أحمد حلمي، بقوله "تعالي عندي المياه كتيرة في البيت".

على السلالم.. ظهرت الفنانة ليلى علوي، وهى تجلس حافية القدمين، وترتدي ملابس بيضاء، عبر حسابها بـ"فيس بوك".

وكتبت ليلى علوي، تعليقًا على الصور، قائلة: عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.

وتابعت: نعمة الهوا والخضرة والماية، نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان، واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية، بالذات على رملة أو في خضرة.

واستطردت "إحساس مليان رضا واكتفاء، وتخلص من الطاقة السلبية، البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين، المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

بـ"جلباب بلدي" و على "كرسي خشبي".. حرص الفنان محمود حميدة، على التقاط عدد من الصور، خلال زيارته لمدينة سيوة مؤخرًا.

ولم يكتف محمود حميدة بذلك، بل حرص على مشاركة متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي، بصور توضح حياته اليومية، منها صورته بصحبة حفيده.

ونشر محمود حميدة، صور بصحبة والدته من داخل المنزل، وهى تجلس على كرسي "بلاستيك" وتحمل طفلًا صغيرًا.

الفنانة اللبنانية ميريام فارس، اعتادت نشر يومياتها من وقت لآخر من داخل منزلها بصحبة طفلها الصغير.

وحرصت ميريام فارس، على الظهور إما من داخل المطبخ، أو خلال تناولها الطعام، أو من داخل حضانة نجلها.