صور.. ليلى علوي: امشوا حافيين.. المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها

وجهت الفنانة ليلى علوي، دعوة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، للعودة إلى الطبيعة، والاستماع بما وصفته بـ"الأجواء الربانية في حياتنا".

ونشرت ليلى علوي، عبر حسابها بـ"فيس بوك"، عددا من الصور لها وهي ترتدي ملابس بيضاء، وتجلس "حافية القدمين".

وكتبت ليلى علوي، تعليقًا على الصور، قائلة: عمركوا جرّبتوا تسلموا روحكم وجسمكم للطبيعة؟ جربتوا تستمتعوا بالنعم المجانية اللي ربنا حطّها بحكمة وحساب في كل حاجة حوالينا.

وتابعت: نعمة الهوا والخضرة والماية، نعمة الرضا باللي ربنا قسمهولك أيّا كان، واحدة من متع حياتي وجزء كبير من راحتي النفسية إني أمشى حافية، بالذات على رملة أو في خضرة.

واستطردت "إحساس مليان رضا واكتفاء، وتخلص من الطاقة السلبية، البسوا ألوان فاتحة ومبهجة زي الأبيض وامشوا حافيين، المسوا الأرض والطبيعة واستمتعوا بيها واشكروا ربنا".

وتشارك ليلى علوي، في فيلم "التاريخ السرى لكوثر" للمخرج محمد أمين، بطولة زينة، محسن محيى الدين، فراس سعيد، أحمد حاتم، وإيناس كامل.

وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، اعتادت ليلى علوي، ممازحة متابعيها من خلال نشر صور تتضمن مشاهد لأفلامها للتعبير عن ما يحدث في العالم جراء أزمة كورونا التي تسببت في تعطيل كافة مناحي الحياة.

قدمت ليلى علوي، في السينما أول أفلامها وهي طفلة لا يتجاوز عمرها الـ13 بمشاركة شقيقتها لمياء والتي كانت بطلة رئيسية في الفيلم إلى جانب الفنان رشدي أباظة والفنانة شويكار والطفل أسامة منيب، وحمل الفيلم اسم "من أجل الحياة".