دوائر بنها وشبرا الخيمة وطوخ والخانكة يشعلون الصراع في القليوبية

تعد دوائر بنها وشبرا الخيمة وطوخ والخانكة هي الأسخن في انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية المقررة على 16 مقعدا في 6 دوائر بينما تعد دائرتي شبين القناطر وقليوب والقناطر الخيرية الأهدأ نسبيا.

ففي بنها زاد من سخونة المنافسة تغيير شكل الدائرة في التقسيم الجديد لتضم مركز ومدينة بنها ومركز كفرشكر وهو ما صعب من مهمة مرشحي الدائرة وكثرة المرشحين من مركز كفرشكر الذين يسعون للحفاظ على مقعد أو اثنين لهم في المجلس الجديد بدلا من مقعد واحد في مجلس 2015 مما زاد من روح المنافسة على مقاعد الدائرة الثالثة.

وفي شبرا كان أهم أسباب سخونة الأجواء هو التقسيم الجديد للدائرة والتي كانت مقسمه لدائرتين في انتخابات 2015 بـ6 نواب لتكون دائرة واحدة بـ3 مقاعد فقط وهو ما دفع 57 مرشحا لخوض المنافسة.

وفي طوخ وقها، ورغم أن الأمور تبدو هادئة ميدانيا فإن الصراع هناك سيكون كبير على مقعدين بجدلا من 3 في الانتخابات الماضية وتساوي فرص معظم المرشحين بعد خروج نواب المجلس المنقضي ولايته من الصراع وتحول اثنين منهم للقائمة الوطنية واعتذار الثالث عن الترشح.

أما في الخانكة والتي تضم الخصوص والعبور تخصص لها 3 مقاعد فمركز الصراع بها يقوم على العصبيات والقبلية التي هي سمة رئيسية للمنطقة ويكون لها الغلبة في ترجيح كفة الفائز بها خاصة وأن العائلات والعصبيات كلمة السر بالدائرة.

كانت محكمة بنها الابتدائية، أعلنت الكشوف المبدئية لمرشحي النواب بمحافظة القليوبية بعد استبعاد 17 مرشحا ممن تقدموا بأوراقهم إلى لجنة تلقي الطلبات برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة ليبلغ عدد المرشحين بهذه الكشوف 226 مرشحا من إجمالي 243 تقدموا للجنة خلال فترة فتح باب الترشح والتي أنتهت السبت الماضي.

جاء توزيع المرشحين كالتالي: دائرة شبين القناطر 23 مرشحا و41 مرشحا بدائرة الخانكة والخصوص و العبور 36 مرشحا بدائرة قليوب والقناطر الخيرية و57 مرشحا في دائرة شبرا الخيمة ومقرها قسم ثان شبرا و34 مرشحا في دائرة طوخ وقها و35 مرشحا بدائرة بندر ومركز بنها ومركز كفرشكر.

كما جرى استبعاد 17 مرشحا محتملا من الكشوف لعدم اكتمال الشروط اللازمة لهم وإيجابية 3 منهم لتحاليل المخدرات التى أجروها بالمستشفيات التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى جانب عدم اكتمال الأوراق أو ورود نتائج التحاليل التى أجراها بعض المرشحين.