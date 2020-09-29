تعرف على أقسام أول كلية للذكاء الاصطناعي افتتحها "مدبولي" بكفر الشيخ

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، برفقة وزراء التعليم العالي والصحة والنقل، ومحافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، ورئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور عبد الرازق دسوقي، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

وتفقد رئيس مجلس الوزراء أقسام الكلية، التى تعد الأولى من نوعها في مصر، والثانية على مستوى المنطقة العربية، حيث جرى إنشاؤها عام 2019، واستقبلت أولى دفعاتها في نفس العام.

وتضم الكلية عدة أقسام، من بينها قسم برمجة الآلة واسترجاع المعلومات، ويهتم بتصميم وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح لأجهزة الحاسب بامتلاك خاصية التعلم، وتنفيذ مهام دون تعليمات واضحة، والاعتماد على الأنماط والاستدلال بدلاً من ذلك.

ثاني أقسام الكلية هو قسم الروبوتات والآلات الذكية، ويهتم بإكساب الطالب مهارات مبادئ الرؤية الاصطناعية والروبوتات، ومبادئ معالجة الإشارات الطبيعية والتصميم المتقدم لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

أما القسم الثالث لتكنولوجيا أنظمة الشبكات المدمجة، يدرس الطالب فيه كل ما يخص تكنولوجيا شبكات المعلومات.

القسم الرابع لعلوم البيانات، ويغلب عليه تداخل الاختصاصات، ويقوم على استخدام الأساليب العلمية والمعالجات والخوارزميات والنظم، لاستخراج المعرفة والأفكار من البيانات بشكليها، سواء مُهيكلة أو غير مهيكلة، بشكل مشابه للتنقيب فى البيانات، كما يعتمد علم البيانات على تقنيات تعلم الآلة والذكاء الصناعي، وبرامج معالجة البيانات الضخمة.

وعقد "مدبولي" اجتماعاً مغلقاً ضم كلاً من المحافظ ورئيس الجامعة ومدير أمن كفر الشيخ، داخل أحد الصالونات بمبنى إدارة الجامعة، بينما انتظر باقي الوزراء في صالون آخر، لحين انتهاء الاجتماع وبدء الجولة التفقدية بأقسام الكلية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء إلى كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، يرافقه عدد من الوزراء، لافتتاح عدة مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بالمحافظة خلال الفترة الماضية، منها "متحف كفر الشيخ القومي"، الذي بدأت أعمال إنشائه قبل 28 سنة، ولكنها توقفت قبل سنوات، إلى أن جرى استئنافها من قبل وزارة السياحة والأثار، كما تتضمن المشروعات كليتي الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية والمصايد، بالإضافة إلى محطة البحوث الزراعية.

كما سيفتتح رئيس الوزراء عمارات "تحيا مصر"، المخصصة لإسكان الشباب، فضلاً عن زيارة مستشفى الطوارئ، الذي يجري إنشاؤه بجامعة كفر الشيخ، إضافة لتفقد مركز الأورام، التابع لوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة، كما يزور محطة إنتاج "البيوجاز"، بمحطة صرف سخا، وطريق "كفر الشيخ - دسوق" الجديد.