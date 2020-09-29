كل ما تريد معرفته عن تطعيمات الماشية ضد الحمى القلاعية

بدأت هيئة الخدمات البيطرية خطة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كما بدأت تنفيذ خطة للرصد والاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة والاستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها.

وأجرت الإدارة المركزية للطب الوقائي زيارة لـ18556 منزلا في 794 قرية بـ26 محافظة، وجرى فحص 57356 حيوانا، استكمالاً لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف إجراء زيارات لـ5000 قرية لرصد أمراض الحمى قلاعية، ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو".

وهناك عدة عوامل تؤثر على اختيار اللقاح الأنسب والتنفيذ الناجح لأنظمة التحصين، أهمها نوع الفيروسات المستهدفة بالمكافحة وكفاءة الأداء، وعدم ثبات فاعلية اللقاحات ونطاق الأنواع الحيوانية الحساسة للمرض ونظم رعايتها وأهداف عملية التحصين.

وترصد السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن تطعيمات الحمى القلاعية، كما يلي:

1- تحدد أهداف حملة التحصين أنواع الحيوانات المراد تحصينها وتتباين أدوار الأنواع المختلفة من الحيوانات المعرضة للعدوى في استدامة وانتشار المرض تبعاً لعدة عوامل منها معدل كثافة الحيوانات ونوع التربية ونمط الاختلاط بين الحيوانات وأنماط الحركة بالاضافة الى خصوصية العائل للسلالات المنتشرة لفيروس مرض الحمى القلاعية.

2 - تؤمن لقاحات الحمى القلاعية مناعة قصيرة الأجل نسبيا وتستخدم اللقاحات ذات الفاعلية لأعطاء زخم قوي خلال فترة قصيرة وذلك لتأمين الحماية العاجلة وفي هذه الحالة لا داعي لإعادة التحصين خلال فترة قصيرة.

3 - في المناطق التي تتعرض بشكل دائم للإصابة بالحمى القلاعية يجب تكرار التحصين للحفاظ على مستويات مرضية من الحماية المناعية.

4- عند وضع جدول التحصين ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار عدة عوامل منها الظروف الملائمة والمساعدة.

5- يجب أن يكون اللقاح معبأ في عبوات ويتم نقله في حاويات تحتوي على مقياس لتنظيم درجة الحرارة، ويجب أن يكون اللقاح في نطاق لا يزيد عن 8 درجات مئوية من لحظة التصنيع حتى التصنيع.

6- إذا أمكن فابدأ عملية التحصين على نطاق محدود، واحرص على إعداد برنامج التحصين بناء على نتائج التجربة الحقلية المحدودة في مناطق معينة.

7- عند بدء عملية التحصين حدد أنواع وأعداد الحيوانات المراد تحصينها، وقرر متى تبدأ حملة التحصين ومتى تعطي جرعة التعزيز، وقرر من يجري التحصين وأسس نظام إشراف ومتابعة على أدائهم.

8- خصص موازنة كافية لشراء اللقاحات واجراء حملة التحصين ومتطلبات مع مراقبة ما بعد التحصين وخصص كميات كافية من اللقاح للوقاية وامدادات للطوارئ.

9 - يجب تقييم مستوى المناعة لدى المجتمع الحيواني المستهدف بالوقاية من مرض الحمى القلاعية.

10- استخدم بطاقة التحصين للمراقبة وأغراض التقييم ودفتر لتسجيل الدفعات والجرعات.