"المنوفية" الأولى على الجمهورية في التحصين ضد مرض الحمى القلاعية

أفاد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصول محافظة المنوفية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من حيث الأعداد المحصنة للحيوانات في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية، وحمي الوادي المتصدع، والنيموباك، وذلك منذ انطلاق الحملة.

وأشار التقرير، إلى أن محافظة المنوفية، انتهت من تحصين 316 ألف و514 رأسا من الأبقار والأغنام والجاموس، ضد مرض الحمي القلاعية، ومرض الوادي المتصدع، وذلك خلال الفترة من 11 إبريل الماضي، حتى 22 يوليو 2020.

وأشاد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمجهودات المبذولة، التي تقوم بها مديرية الطب البيطري، لحصول المحافظة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، من حيث الأعداد المحصنة، مؤكداً على أن الدولة تبذل قصارى جهدها، للسيطرة على الأمراض المستوطنة، من خلال الحملات المكثفة والمستمرة طوال العام، لحماية الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.