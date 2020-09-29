بعد اقتصار فرع بنك مصر الرئيسي على فئتين فقط.. الفروع البديلة للعملاء

أعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، اقتصار الخدمات التي تقدم من خلال فرع القاهرة على كبار عملاء بنك مصر BMVIP وعملاء خزائن الأمانات فقط وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 4 أكتوبر المقبل.

وأشار البنك عبر منشوره إلى أنّ ذلك القرار جاء في ضوء القيمة الأثرية والتاريخية لفرع القاهرة، ورغبة إدارة البنك في الحفاظ عليه كأثر تاريخي، ولتخفيض عدد المترددين على الفرع، ما يساهم في الحفاظ على قيمته الأثرية، إذ يقع هذا الفرع في 151 شارع محمد فريد - ميدان مصطفى كامل، ويمكن لعملاء فرع القاهرة التعامل على حساباتهم من خلال أقرب فرع لهم أو أي من فروع بنك مصر المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وBM VIP خدمة تقدم لكبار عملاء البنك الذين تبلغ أرصدتهم من الحسابات والأوعية الادخارية مبلغ 2 مليون جنيه، أو ما يعادلها، وحتى أقل من 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها، أما خدمة BM VIP PLUS فتقدم لكبار عملاء البنك التي تبلغ أرصدتهم من الحسابات والأوعية الادخارية مبلغ 5 ملايين جنيه فأكثر أو ما يعادلها.

وأضاف البنك أنّه سيتم تقديم الخدمة لعملاء فرع القاهرة أصحاب حسابات الأحوال الشخصية (حسبي) أو المتعاملين على تلك الحسابات من خلال فرع قصر النيل فقط، وسيتم تقديم الخدمة لعملاء فرع القاهرة أصحاب الحسابات الجارية أو التوفير أو الشهادات (بخلاف عملاء VIP وعملاء خزن الأمانات والحسبي) من أي فرع من فروع بنك مصر.

وأتاح البنك لغير كبار العملاء وعملاء خزائن الأمانات الاستعلام عن أقرب فروع وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك بعد إيقاف التعامل بفرع القاهرة من خلال محدد مواقع بنك مصر المتاح عبر الموقع الإلكتروني للبنك من هنـــــــــــا.

إذ يستطيع العميل أن يختار المحافظة والمنطقة لتظهر له عبر خرائط جوجل جميع الفروع والماكينات الأقرب له، وعنوان البنك ورقم الهاتف والفاكس.

والمبنى الرئيسي لبنك مصر، من تصميم أنتنيو لاشياك ومبني على طراز النيو إسلامي أو الإسلامي الحديث، بُني عام 1920، وموقعه 151 شارع محمد فريد بوسط البلد وهو شارع مقاطع لشارع 26 يوليو، وهو مبنى أثري مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار مجلس الوزراء رقم 1776 لسنة 1992، إذ يرمز هذا المبنى إلى مرحلة تاريخية فارقة في التاريخ المصري، تسطر تفاصيل بطولة طلعت حرب باشا في التحرير الاقتصادي المصري والعمل على استقراره، كما يمثل أهمية فنية بما يحمله من عناصر معمارية.

ويضم الفرع الرئيسي للبنك متحفًا جرى تأسيسه على يد "أبو الاقتصاد المصري" رائد الاقتصاد الوطني محمد طلعت حرب، ويضم العديد من المقتنيات المادية والوثائق التاريخية والكتب والمجلدات، التي تتناول حقبة تاريخية، زاخرة بالعطاء والجهد لرجال مخلصون، حملوا شعلة بنك مصر.

كما يحتوي المتحف على نسخ نادرة للإنتاج الفكري والمؤلفات التي كتبها طلعت حرب، ومن بين الوثائق التاريخية المهمة صورة المرسوم السلطاني بتأسيس البنك بتوقيع السلطان فؤاد الأول وقانون دعم الحكومة لبنك مصر رقم 40 لسنة 1940، والقرار الجمهوري رقم 39 لسنة 1960 بانتقال ملكية بنك مصر للدولة.