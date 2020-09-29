القاهرة للمواطنين: مفيش بناء بعد الدور الرابع

قال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة، إنّ أجهزة محافظة القاهرة بقيادة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تعمل حاليا على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للمحافظين بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، حتى 4 أدوار فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

واضاف عوض، لـ"الوطن"، أنّه جار حصر ومتابعة من مختلف أحياء القاهرة لتراخيص البناء التي صدرت قبل قرار وقف البناء، حيث سيتم تصوير المواقع التي حصلت على رخص بناء، بحيث يسمح بالبناء حتى 4 أدوار فقط لمن حصلوا على رخص سابقة، كما أنّ هناك من مهد وحفر الأرض أو من وضع لبشة أو بنى دور واحد وتوقف امتثالا لقرار وقف البناء، لافتا إلى أنّه سيتم السماح لهم بالبناء.

وأشار إلى أنّ الحاصلين على رخص بناء أكثر من 4 أدوار لن يسمح لهم حاليا باستكمال أي أدوار بعد الرابع، إلا بعد صدور اشتراطات البناء الجديدة التي تقرها الحكومة، لافتا إلى أنّ من حصل على رخصة أكثر من 4 أدوار وبنى نحو 4 أدوار قبل صدور قرار وقف البناء، فلن يسمح له باستكمال البناء إلا بعد صدور اشتراطات البناء.

وأوضح أنّه وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء، يحق لأي مواطن حصل على رخصة بناء أن يقوم بأعمال البناء حاليا، ويتوقف عند الطابق الرابع لحين صدور اشتراطات البناء، موضحا أنّ كل الأحياء بالقاهرة مسموح فيها بالبناء لمن حصلوا على رخص بناء، والرقابة والمتابعة مستمرة ولن يسمح بأي تجاوز أو مخالفة بناء جديدة.

وفي وقت سابق، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بأن تكون هناك فرق عمل تتبع المحافظين مباشرة، تجري جولة على اللجان المختصة في كل مكتب أو مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، لمتابعة الموقف على الأرض، والاستماع للمواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق التيسيرات التي جرى الإعلان عنها، لافتاً إلى أنّ الكثير من الشكاوى ما زالت تصل إليه من مواطنين يشكون تعنت عدد من الموظفين تجاههم، أو عدم التطبيق للقرارات والتيسيرات التي تم الإعلان عنها.