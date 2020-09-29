عاجل.. القبض على مفتش صحة السيدة زينب السابق في التلاعب بتصاريح الدفن

ألقي ضباط الأموال العامة القبض على وائل. ع. ع، 57 سنة، مفتش صحة سابق بمكتب صحة السيدة زينب ثالث، بسبب تورطه في التلاعب بعدد من تصاريح الدفن.

كانت "الوطن" نشرت تحقيقا تحت عنوان "تجارة تصاريح الدفن.. بـ1000 جنيه دون كشف في المنيرة"، كشف عن استعانة مفتش الصحة المتهم، بعاطل وأشقائه في ابتزاز أهالي المتوفين، للحصول على أموال مقابل إصدار تصريح الدفن، دون الكشف على المتوفى بالرغم من أن الوفاة قد تكون طبيعية، ولا توجد شبهه جنائية.

واعتمد المتهم طريقة تهديد أسرة المتوفى، في حال رفضهم دفع الـ1000 جنيه، بأنه لابد من إبلاغ النيابة لتشريح الجثة، وبسبب خوف أسرة المتوفى من تشريح الجثة، يخضعون لابتزازهم، ويجري دفع المبلغ للعاطل، الذي يملأ بيانات المتوفى، والمبلغ عن الوفاة، من التصاريح الموجودة دائما، لكونها مختومة وعلى بياض، بالإضافة إلى قيامهم باستخراج تصاريح دفن لأشخاص توجد في وفاتهم شبهه جنائية بأن الوفاة طبيعية.

واستجاية لما نشرته "الوطن" قامت إدارة مباحث الأموال العامة بالقبض على مفتش الصحة الشاويش، وربة منزل و3 آخرين، وعثر بحوزتهم على 54 تصريح دفن على بياض، تمهيدا لبيعها، وبالعرض على النيابة، قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبالعرض على قاضي المعارضات تم إخلاء سبيل مفتش الصحة بضمان عمله، حتى ألقي القبض عليه بناء على قرار الضبط والإحضار لثبوت تورطه في عدد وقائع.

ورصد تحقيق "الوطن"، حالة الفوضى والإهمال التي سيطرت على مكاتب الصحة، خاصة في القاهرة والجيزة خلال السنوات الأخيرة، أعطت الفرصة للكثيرين لاستخراج تصاريح دفن مقابل مبالغ مادية دون توقيع الكشف الطبي على المتوفى، ما أدى إلى انتشار ظاهرة بلاغات استخراج جثث المتوفين بعد دفنها بفترات متفاوتة، لتشريحها وبيان سبب الوفاة، ما يهدد ميزان العدالة ويتيح الفرصة لمرتكبى وقائع قتل للإفلات بجرائمهم.