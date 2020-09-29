مسؤول سابق: مجمع التكسير الهيدروجيني سيمنع استيراد السولار في 2023

قال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إنّ مشروع مجمع التكسير الهيدروجيني بمنطقة مسطرد، عبارة عن وحدات قائمة جار تطويرها، وكان موجودا في محافظة السويس، وجرى نقل جزء كبير من معداته في فترة حرب 1967.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولي، أنّ المصنع يعمل بتكنولوجيا قديمة، وفي التسعينيات تطور بعض الشيء وجرى إضافة وحدة إليه، ولم تكن الدولة مهتمة برفع كفاءة القطاع.

وأكد أنّ مصر تشهد خطة لرفع كفاءة معامل التكرير، ولا بد من وجود معامل الجيل الرابع إلى جانبها، وهو ما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا:"معمل التكسير الهيدروجيني يرفع القيمة المضافة للمعمل الأصلي، لأن خط إنتاجه كان ينتج المازوت ذات القيمة المضافة المنخفضة".

وتابع أنّ المشروع إضافة للمشروعات التي جري افتتاحها مؤخرا خفضت استيراد السولار الذي كان 50% من الاستهلاك المحلي لـ25% فقط، مشيرا إلى أنّ ذلك سيساهم مع معامل التكرير التي ستحدث وستفتتح في منع استيراد السولار نهائيا في عام 2023.