تعرف على أعلى 6 شهادات ادخار في البنوك بعد قرار خفض سعر الفائدة

ترصد "الوطن" في هذا التقرير أعلى 6 شهادات ادخار في البنوك بعد القرار المفاجئ لبنكي الأهلي ومصر بوقف إصدار شهادة الادخار ذات العائد 15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر، وقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 0.5%.

أعلى 6 شهادات إدخار في البنوك بعد خفض الفائدة

• شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر لكبار السن بداية من سن 60

- تبدأ قيمة الوديعة من 1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا و15% شهريا

- أقصى حد للشراء يصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد

- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع

- يمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا لقواعد البنك

- يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها

• البنك الأهلي المصري

- الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- نسبة الفائدة 12% سنويا للعائد الشهري و12.25% للعائد ربع السنوي

- يبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه

• بنك مصر:

- شهادة ادخار 3 سنوات:

نسبة الفائدة 12% سنويا ويصرف العائد شهريا.

- يبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

• البنك العربي الأفريقي الدولي:

- شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات

- تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري و12.25% سنويا للعائد ربع السنوي

- و12.375% سنويا للعائد نصف السنوي و12.5% سنويا للعائد السنوي

- يبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى

• بنك الإسكندرية:

- يقدم شهادة (أليكس 42) بآجال ثلاث سنوات ونصف السنة

- يتراوح العائد بين 12.5% سنويًا للعائد الشهري و12.75% سنويًا للعائد ربع سنوي

- الحد الأدنى لشراء الشهادة:

يبدأ من 10 آلاف جنيه وتزيد بالألف جنيه ومضاعفاتها ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها.

• بنك القاهرة:

- شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات

- تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهريًا و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي و12.25% يصرف العائد كل سنة

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه