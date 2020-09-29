تعرف على أعلى 6 شهادات ادخار في البنوك بعد قرار خفض سعر الفائدة
كتب:
حسن عثمان
12:26 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
البنك المركزي
ترصد "الوطن" في هذا التقرير أعلى 6 شهادات ادخار في البنوك بعد القرار المفاجئ لبنكي الأهلي ومصر بوقف إصدار شهادة الادخار ذات العائد 15%، والتي كانت تمنح أعلى عائد في مصر، وقرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي خفض سعر الفائدة بواقع 0.5%.
أعلى 6 شهادات إدخار في البنوك بعد خفض الفائدة
• شهادة "رد الجميل" من بنك ناصر لكبار السن بداية من سن 60
- تبدأ قيمة الوديعة من 1000جنيه ومضاعفتها ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا و15% شهريا
- أقصى حد للشراء يصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد
- يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع
- يمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا لقواعد البنك
- يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها
• البنك الأهلي المصري
- الشهادة البلاتينية 3 سنوات
- نسبة الفائدة 12% سنويا للعائد الشهري و12.25% للعائد ربع السنوي
- يبدأ ربط الشهادة من أول ألف جنيه
• بنك مصر:
- شهادة ادخار 3 سنوات:
نسبة الفائدة 12% سنويا ويصرف العائد شهريا.
- يبدأ الحد الأدنى لربط الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.
• البنك العربي الأفريقي الدولي:
- شهادة أميرالد ذات آجال 3 سنوات
- تتراوح نسبة الفائدة بين 12% سنويا للعائد الشهري و12.25% سنويا للعائد ربع السنوي
- و12.375% سنويا للعائد نصف السنوي و12.5% سنويا للعائد السنوي
- يبدأ شراء الشهادة من 5 آلاف جنيه كحد أدنى
• بنك الإسكندرية:
- يقدم شهادة (أليكس 42) بآجال ثلاث سنوات ونصف السنة
- يتراوح العائد بين 12.5% سنويًا للعائد الشهري و12.75% سنويًا للعائد ربع سنوي
- الحد الأدنى لشراء الشهادة:
يبدأ من 10 آلاف جنيه وتزيد بالألف جنيه ومضاعفاتها ويجوز كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور على شرائها.
• بنك القاهرة:
- شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات
- تتراوح الفائدة بين 12% سنويا يصرف العائد شهريًا و12.10% سنويا يصرف العائد ربع سنوي و12.25% يصرف العائد كل سنة
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: يبدأ من أول ألف جنيه