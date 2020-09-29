مخاوف من موجة ثالثة لـ"كورونا" في الصين مع قرب الاحتفال بعيد الخريف

يحتفل الصينيون بعيد منتصف الخريف في منتصف الشهر الثامن من التقويم الصيني والذي عادة ما يكون في أواخر شهر سبتمبر أو أوائل شهر أكتوبر.

وسيحتفل الصينيون به هذا العام في الأول من أكتوبر، ومن أبرز مظاهر هذا الاحتفال، قضاء الوقت مع الأسرة وممارسة الأنشطة المختلفة، وهناك أكلات مفضلة يحرص الصينيون على تناولها في عيد منتصف الخريف مثل: كعكة القمر، واليقطين، والسلطعون ويعرف أيضا بسرطان البحر.

ومع اقتراب عيد الخريف الصيني، يزداد إقبال الصينيين على الأسواق لشراء مستلزمات العيد، بما في ذلك أسواق المأكولات البحرية.

وهو ما يثير المخاوف، حيث إن بداية ظهور فيروس كورونا كان من إحدى الأسواق البحرية في مدينة ووهان الصينية، منتصف ديسمبر الماضي.

وكان ظهور أول حالة بكورونا في الصين بإحدى أسواق المأكولات البحرية في الصين، حسب ما نقلته صحيفة البيان الإماراتية عن صحيفة "بينج باي"، سُجلت أول إصابة بكورونا في الصين ديسمبر 2019 لسيدة تبيع الأسماك في إحدى أسواق ووهان، كانت أُصيبت بالحمى لسبب مجهول، واتضح بعد ذلك أنها كانت أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا.

وفي شهر يونيو العام الجاري، اندلعت الموجة الثانية لكورونا في بكين في إحدى الأسواق الكبيرة، وأوضحت وسائل إعلام حكومية، حسب ما ذكره موقع بي بي سي الأمريكي، أن الفيروس اُكتشف على الألواح المستخدمة في تقطيع سمك السلمون، وكانت أول إصابة لأحد العاملين بتقطيع الأسماك المجمدة.

وفي المقابل، يقول دكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، لـ"الوطن"، اليوم، أنه لا يجد في هذا العيد سببا لموجة ثالثة من فيروس كورونا، إذ إنه لم يثبت علميا انتقال فيروس كورونا عن طريق المأكولات البحرية.

وأشاد بالتجربة الصينية في مواجهة الفيروس وإنتاج اللقاح، ووصفها بإنها كانت تجربة ناجحة جدا، وأن أصبحت في أخر ترتيب الدول المصابة بكورونا بعدما كانت أكثر الدول إصابة.

وأوضح الدكتور هاني الناظر أن الصين تتجهز للاحتفال بنجاحها في سباق الدول لإنتاج لقاح فيروس كورونا، بعدما تم تجربته على الآلاف واُثبتت إيجابيته.

وأن مصر تعاقدت بالفعل مع الجانب الصيني على إنتاج اللقاح محليا بعد التأكد من فاعليته تماما.

ووضعت الحكومة الصينية بعض الإجراءات الاحترازية للسيطرة على الأسواق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن صحيفة "جوانجو"، من تجهيز بوابات معقمة وقياس الحرارة قبل الدخول إلى الأسواق والتأكيد على إرتداء أقنعة الوجه.

وتعاون المواطنون مع الحكومة الصينية بشكل واضح، حيث قالت إحدى المواطنات الصينية لمراسل "شينخوا" الصيني: "سأرتدي قناع الوجه، واخضع لقياس الحرارة، بذلك أكون في أمان، وأتسوق براحة".

وقال أحد المواطنين الصينيين، لمراسل "شينخوا": "إن الإقبال على أسواق المأكولات البحرية كبير، وأن الجميع بتعامل بوعي كبير مع الإجراءات الاحترازية، وهذا ما يتوجب حدوثه".