جامعة سوهاج تواصل تسكين الطلاب القدامى بمدنها

تفقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، مراحل وإجراءات تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية، يرافقه سامية زايد مدير عام إدارة المدن الجامعية، وسحر السيد مديرة المدينة الجامعية طالبات.

وخلال الجولة، أكد رئيس الجامعة على تطبيق كل الاجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كرونا المستجد، وسلامة التحاليل الطبية التي تجرى للطلاب المتقدمين، وآلية دفع المصروفات الخاصة بالتسكين، موضحاً ان المصروفات لم تتغير عم العام الماضي بواقع 350 جنيها شهرياً شاملة التغذية، و150 جنيها بدون تغذية.

وذكر أن من الشروط العامة للقبول بالمدن الجامعية هذا العام تماشياً مع أزمة كرونا، أن يكون الطالب من خارج المحافظة بالنسبة للكليات النظرية، ومن داخل وخارج المحافظة بالنسبة للكليات العملية طبقاً للائحة المدن المعتادة، وقبول الطلاب القدامى الحاصلين على تقدير جيد جدا وإمتياز فقط.

ومن جانبها قالت سامية زايد ان إجراءات التسكين بدأت من يوم 27 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد بواقع ثلاثة اسابيع على التوالي منهم اسبوع للطالبات القدامى وأسبوع للطلاب القدامى واسبوع للطلاب الجدد، مشيرة الى ان كثافة الغرفة بواقع طالبتين بكل غرفة كحد اقصى.

وفي سياق آخر اجتمع الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج مع أعضاء مجلس إدارة برنامج الماجستير المهني بكلية التجارة MBA، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس ادارة البرنامج.

وخلال الاجتماع اعتمد الدكتور احمد عزيز نتيجه امتحانات الفصل الدراسي الاول للدفعة الاولي ببرنامج الماجيستير المهني MBA للعام الدراسي 2019/ 2020م، بنسبة 98%، حيث أدى الامتحانات هذا العام 109 طالب وطالبة.