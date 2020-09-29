كلاكيت رابع مرة.. الهارب محمد علي يدعو للفوضى.. ومصريون: رجع الفلوس اللي سرقتها يا حرامي

ظهر الكومبارس الهارب، محمد علي، في فيديو تحريضي جديد ضد الدولة، دعا فيه لإثارة الفوضى بالنزول لتظاهرات، الجمعة المقبل، وهي الدعوات التي تأتي بعد أيام قليلة، من فشل دعوات المقاول الهارب التي أطلقها 20 سبتمبر الحالي، وكذلك صفعة المتحدة على وجه إعلام جماعة الإخوان الإرهابية، بعدما صوّرت "المتحدة" تظاهرة مفبركة، فاستخدمتها الجزيرة وقنوات الجماعة وأبواقها الإعلامية وبثتها بزعم أنّها تظاهرات نزلة السمان.

وقوبلت دعوات "الكومبارس"، بهجوم شرس من المصريين، في تعليقاتهم على الفيديو التحريضي الذي نشره عبر يوتيوب، قائلين: "محمد علي مش هيبطل يحرض ضد البلد والخيانة بتجري في دمه، وهو عبارة عن شيطان في هيئة إنسان".

داليا: رجع الفلوس اللي سرقتها من الشعب

وقالت صاحبة حساب تدعى "داليا فاروق": "رجع الفلوس اللي سرقتها من البلد لشعب مصر"، وأضاف حساب باسم "سعيد عبدالحليم": "اتنيل بستين نيلة يا حشاش، حرامي ونصاب وأكل مال اليتامى ولاد أخوه، واللي ملوش خير في أهله تنتظر منه إيه".

وكتب حساب "لوكا لوكا": "يا بني والله ما في حاجة من اللي بتقولها دي هتحصل، ويوم الجمعة هنشوف لو في حتة كلب عبرك ونزل"، فيما قال هشام بركات: "والله ما حد نازل عشان لص زيك يرجع مصر، والله ما هتشوفها تاني".

المقاول الفاشل محمد علي يدعو لإثارة الفوضى في البلاد

الدعوة هي الرابعة من نوعها التي يطلقها محمد عليه في أقل من عام، إذ ظهر الكومبارس الفاشل محمد علي، في أول ظهور له من خلال مجموعة من الفيديوهات لإثارة الفوضى في البلاد، سبتمبر 2019.

ودعا المقاول الهارب، لنزول تظاهرت في أكتوبر الماضي، لإثارة الفوضى في البلاد والتي كانت نتيجتها الفشل، وهو ذات المصير التي لاقته تظاهرات يناير في أعقاب سابقتها، ثم دعوات 20 سبتمبر الحالي، والتي شهدت فشل ذريع كعادة الدعوات التي تطلقها الجماعة الإرهابية وأبواقها الإعلامية بين الحين والآخر.