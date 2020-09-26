سجل جرائم محمد علي من مصر إلى إسبانيا: سرقة وغسيل أموال وتهرب ضريبي

ليس بالغريب على من اتُهم بالخيانة والتحريض على انتشار الفوضى في مصر، ومساندة الجماعات الإرهابية أملًا في تحقيق أهدافها الوهمية، أن يكون لديه سجل حافل بالفضائح والنصب والتهرب الضريبي وغسيل الأموال التي يواصل الإعلام الإسباني إزاحة الستار عنها قضية تلو الأخرى ليكشف حقيقة المقاول الهارب محمد علي، الذي انضم لصفوف الجماعة الإرهابية من أجل الحصول على حفنة دولارات.

صحيفة إسبانية تصدر تقريرًا مفصلًا عن تهم النصب وغسيل الأموال للمقاول الهارب محمد علي

وكانت بداية التهم التي وجهت للمقاول الهارب محمد على في إسبانيا، عندما ذكرت صحيفة "cronicaglobal،" في أحد تقاريرها، أنَّ محمد على وصل إلى إسبانيا عام 2018 بتأشيرة ذهبية (إقامة مقابل شراء عقار تزيد قيمته على 500 ألف يورو)، وكان معروفاً فى مصر كممثل درجة ثانية حينها، وجاء لإسبانيا بحثا عن الشهرة، وقد ساعده في ذلك عدد من الأشخاص، كان أبرزهم مدير أعماله "رافائيل سالانوفا".

وجاء هذا التقرير، بعد الكشف عن بلاغ قدمه المقاول الهارب محمد علي يفيد بسرقة مجوهرات بقيمة 300 ألف يورو، و5 ساعات فاخرة بقيمة 60 ألف يورو، واتهم ابن عمه صفي الدين البقاوي، وسائقه يوسف المالكي.

وكشف التقرير، الذي نشرته الجريدة الإسبانية، أنَّ الهارب محمد علي يسعى لإعادة إظهار صورته في إسبانيا، كرجل أعمال، لإخفاء عمليات الفساد الذي يقوم بها، خاصة بعد أحكام التي صدرت ضده بعد التهرب من سداد الضرائب وعمليات غسيل الأموال.

وأوضح التقرير، أنَّ المقاول الهارب محمد علي وقع مع شركة "راي فاتتوري" التي تديريها ياسمينا سالانوفا، وهي من عائلة مدير أعماله، وكان العقد المبرم بينهما يتضمن سداد السعر على 10 دفعات قيمة كل منها 50 ألف يورو، إضافة إلى ضريبة المبيعات، وتمّ سداد نصف الدفعات عن طريق شيك بنكي والنصف الآخر نقدًا.

وبالتزامن مع توقيع العقد بين المقاول الهارب محمد علي وسالانوفا، بحث الهارب محمد علي عن مكتب هندسي يصمم شكل مشروع "المداخن الثلاثة"، وأوضح التقرير، أنَّ صاحب المكتب عمل مع الهارب محمد علي دون أن يخوض في أي تفاصيل، ولكن المعلومات التي ذكرها التقرير، أكّدت أنَّ صاحب المكتب أصرّ على أن يحصل على تصميم تحويل جزء من منطقة "المداخن الثلاثة لهرم"، غير أنَّ المكتب سلمه مشروع بناء مركز ملاهي متعدد الأغراض فب أكثر من موقع بإقليم كتالونيا، بسعر 30 ألف يورو تمّ دفعها حسب الاتفاق وهو الثابت في مستندات المشروع الاستثماري.

وأشار التقرير، إلى أنَّه تمّ نشر إعلانات المشروع مقابل 40 ألف يورو، وبعدها تمّ الإعلان عن المشروع في الصحافة، ونشر الخبر بالصحف، وهو ما كشف شبهة نصب حول صاحب المشروع، ما أدى إلى اتهام سالانوفا المقاول الهارب محمد علي بالخداع، وذكر التقرير أنَّه نشبت مشاجرة بينهم، بسبب اكتشاف سالانوفا عدم وجود أي خطة للمشروع وأنَّه وهمي.

ابن عم المقاول الهارب يتركه ويهرب بعد أن سأم من أعمال الفساد

وكشف التقرير، علاقة المقاول الهارب مع ابن عمه صفب الدين البيجاوي، الذي عمل معه، ثم هرب لفرنسا بعد أن سأم من أعمال الفساد التي يديرها محمد علي، وكان من بين عمليات النصب للمقاول بعد شراء حصانين من شركة كان فيلا بق سان إستيفي -برشلونة عام 2019، وكانت تلقت وحدة الجرائم المالية والضرائب –UDEF- بلاغًا يفيد بأنَّ إحدى عمليتي الشراء تمت نقدًا دون دفع الضريبة المقررة.

شريك المقاول محمد علي يقدم بلاغًا ضده بتهمة النصب والشرطة تكتشف تهم أخرى

وأشار التقرير، إلى أنَّ صاحب مشروع "الهرم" في "المداخن الثلاثة"، كان قد قدم بلاغات ضد المقاول الهارب محمد علي، ووصلت القضية للإدارة الضريبية الإسبانية، والشرطة القضائية الإسبانية، التي اكتشفت تهم أخرى تدينه من بينها تهريب الأموال من مصر إلى إسبانيا.

المقاول الهارب يهرّب 650 ألف يورو بطرق غير شرعية ويتهرب من دفع الضرائب

وأضاف التقرير، أنَّ المقاول الهارب استلم 3 حقائب مليئة بالمال والتي لم يتمّ التصريح عنها قانونياً، وأنَّ هذه العمليات تمت ما بين عامي 2018 و2019، وتمّ تهريبها بشكل غير شرعي، وأكّد التقرير أنَّ المقاول الهارب قام بتهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 حقائب بطريقة غير مشروعة، وتمّ إنفاق جانب كبير منها على تجديدات الشاليه الخاص به، وتمّ سداد الدفعة الـولى منها وكانت بمبلغ 93 ألفًا و984 يورو، وتمت عن طريق شركة "ميدريرفور"، أما المرحلة الثانية من التجديد فقد بلغت قيمتها 1.28 مليون يورو وذلك دون دفع ضريبة المبيعات عن 50% من إجمال المبلغ.

السلطات الإسبانية تحقق في ملف المقاول الهارب في ضوء الاتهامات الموجهة إليه

ووفقًا لمصادر إسبانية، فإنَّ سلطات التحقيق تعكف حاليًا على التحقيق ملف المقاول المصري الهارب إلى إسبانيا في ضوء الاتهامات الموجهة له بشأن غسيل الأموال والتهرب الضريبي وارتباط هاتين التهمتين بنشاطه المعارض للدولة المصرية، خاصة أنَّ هجومه على الدولة المصرية يتزامن مع ارتكاب المخالفات محل التحقيق.

والد المقاول الهارب يتهمه بالنصب بعد بيع كل الممتلكات دون علم أحد

ولم يكن هذا التقرير الذي نشرته إحدى الصحف الإسبانية، هو الوحيد الذي يتهم المقاول الهارب محمد علي بالنصب والاحتيال، فقد وصل الأمر إلى سرقة مال عائلته ورفض الإنفاق على أولاده .

زوجة المقاول الهارب تطالبه بنفقة أبناءه الخمسة

وكان المقاول الهارب محمد علي، دخل في علاقة زواج جديدة من فتاة تحمل الجنسية السورية، وتُقيم حاليًا معه في برشلونة، بعد أن ترك زوجته أبناءه الخمسة منذ 5 أشهر، في ظل مطالبات الأم بدفع نفقة الأبناء، الأمر الذي لم يستجيب له.

وقبل ذلك الأمر، اتهمه والده بتهمة النصب على العائلة بعدما باع كل الممتلكات التي تملكها دون علم أحد، وقدر والده حجم الأصول التي امتلكها نجله داخل وخارج مصر بـ6 فيلل وقصرين ومزرعة باعها جميعًا.