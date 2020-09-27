وائل غنيم: محمد علي خاين وأهبل.. والإخوان معتمدين على المتخلفين عقليا

ناشد وائل غنيم، الشباب المصريين بعدم الانجذاب لما يدعو إليه المقاول الهارب محمد علي، مؤكدا أنّه لا يمتلك أي فكرة أو برنامج، وهو عبارة عن شخص ممول من أجل إثارة الفوضى في مصر: "متمشيش ورا حد انت مش عارف هو رايح فين، محمد علي انت مش عارف هو رايح فين أو إيه خطته".

وأضاف غنيم، في بث مباشر عبر صفحته على فيس بوك: "محمد علي معندهوش خطة، وأنّ الإخوان يهاجمونه بسبب أفعاله، وبينها شرب الخمور والتباهي بذلك، ساخرا: "أين أنتم يا شباب الإخوان، بالمنطق بتاعك ده مش فاسق، محمد علي ده متآمر وأهبل معندوش خطة أو برنامج".

وأشار إلى أنّ العقول المدبرة لجماعة الإخوان المسلمين كلها داخل السجون في الوقت الحالي، فالتنظيم الإرهابي أصبح بلا عقول مدبرة، ومعتمدين على بعض المتخلفين عقليا.

وقال غنيم، عن صفعة الشركة المتحدة لقناة الجزيرة، بشأن المظاهرة المفبركة: "يا شباب يا وطني عاوزين نسجل مظاهرات زي دي كتير الفترة الجاية، بس نصور فيديو من جوا المظاهرة ونبعته يذيعوه، وبعد ما يتذاع، نعمل فيديو تاني نتريق عليكم".