ضوابط جديدة لحجز القداسات الإلهية بإيبارشية الأقصر

كشفت إيبارشية الأقصر للأقباط الأرثوذكس، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل الضوابط الجديدة لحجز القداسات الإلهية في الكنائس التابعة لها، خلال شهر أكتوبر المقبل.

تتضمن الضوابط، التي أقرتها الإيبارشية، إلغاء حجز القداسات الإلهية طيلة أيام الأسبوع، فيما عدا الجمعة والأحد بحجز مسبق، على أن يغلق باب الدخول بعد مرور 15 دقيقة من بدء القداسات الإلهية.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان لها، عن استئناف الأنشطة وخدمات "مدارس الأحد" بنسبة 50%، وقالت الكنيسة إنه في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة، وتوجه الدولة لعودة العديد من الأنشطة، يمكن السماح باستئناف الأنشطة والخدمات الكنسية، وخدمة "مدارس الأحد" في للقاهرة والإسكندرية.

وأضاف بيان الكنيسة أن الآباء المطارنة والأساقفة، يتولى كل منهم في إيبارشيته، تدبير الأمور وفقاً لظروف كل إيبارشية، مع ضرورة التزام الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في بيان الكنيسة، الصادر يوم 27 يونيو الماضي، بكل دقة، حفاظاً على سلامة رواد الكنيسة.

وأعربت الكنيسة الأرثوذكسية، في ختام بيانها، عن دعواتها أن "يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام".