البابا تواضروس يستقبل أسقف عام إيبارشية الأقصر لبحث الخدمات الرعوية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، وذلك لبحث الخدمات الرعوية والكنسية في الإيبارشيات.

ويأتي هذا اللقاء بعد عودة الكنائس جزئيًا للعمل مجددًا، خاصة في الأقصر وبدء تنظيم القداسات يوليو الماضي، بعد توقف دام 4 أشهر إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشارك من قبل كل من الأنبا يوساب، الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لكنائس إسنا وأرمنت، في لقاء عقده البابا تواضروس الثاني، في مايو الماضي، عبر تقنية "الڤيديوكونفرانس"، بالآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد، ضمن لقاءاته الدورية مع أساقفة وكهنة الإيبارشيات والقطاعات الرعوية.

قداسة البابا حرص من خلال اللقاء على الاطمئنان على الأوضاع الروحية والصحية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات، وتحدث معهم عن أهمية زرع روح الرجاء في حياتهم مع العمل على تسديد احتياجات الناس المتنوعة، والتي تضررت نتيجة انتشار جائحة ڤيروس الكورونا.