إيبارشية الأقصر تعلن تسجيل بيانات 700 مواطن لحضور القداسات بكنائسها

أعلنت إيبارشية الأقصر الأرثوذكسية، استمرارها في تسجيل بيانات الأقباط الراغبين في حضور القداسات بكنائس المحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية التي تتخذها الكنيسة استعدادا لفتح الكنائس للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد – 19".

وأشارت الإيبارشية خلال بيان صادر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن التسجيل مستمر حتى 27 يونيو الجاري، لحين إصدار قرارات المجمع المقدس لإعادة فتح الكنائس، وذلك من خلال طريقتين التوجه لأقرب كنيسة وإملاء البيانات باستمارة يتم تقديمها للكنيسة أو عن طريق الرابط الإلكتروني.

وأوضحت في هذا الشان، أنه تم تسجيل حتى اليوم أكثر من 700 مواطن من للراغبين في حضور القداسات موضحة بأن من لديه مشكلة في إدخال البيانات على الرابط برجاء كتابة المشكلة في تعليق ومعها سكرين شوت من شاشة المشكلة وإرسالها على الصفحة الرسمية لها، لافتة إلى أن الاستمارات الورقية لمن لا يتوفر لديه الإنترنت فقط، حيث تم إنشاء الرابط لتقليل فرص العدوى والاحتكاك حفاظا من الكنيسة على أبنائها.