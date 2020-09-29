نائب وزير الاتصالات عن فوائد التحول الرقمي: مفيش حاجة ممكن تضيع

قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، إنّ التحول الرقمي يعني تحول التعاملات بين الأفراد وبعضهم، والحكومة، والقطاع الخاص للتعامل الرقمي، كما أنّ الدولة التي نستطيع أن نقول إنّها تحولت رقميا هي الدولة التي تستخدم أغلب تعاملاتها رقمية.

وأضاف العطار، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ فائدة التعامل الرقمي هو أننا لم نعد محدودين بالمكان والزمان أو التحرك من مكان لآخر، وينتج منه البيانات التي تعد كنز العصر الحديث التي يحدث من خلالها تحليلات ورؤية ما إذا كانت السياسات تسير بشكل صحيح من عدمه، والخدمة المقدمة للمواطنين.

وتابع أنّه يتم استخراج من البيانات القيمة المضافة أو القيمة التي تجعلنا نستطيع التحسن في الممارسات، والفائدة في ذلك هو أنّ التعامل الرقمي: "مفيش ورقة ممكن تضيع، تتسرق، تتزور، ومفيش تعامل مباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وبالتالي كل صور المشاكل التي عشنا فيها في العصور الماضية من المفترض حلها من خلال التعامل الرقمي".

وأكد أنّه بالنسبة للمواطن الذي يتلقي خدمته من المنزل، على الهاتف، أو من مركز الاتصال كل ذلك أسهل بكثير من الذهاب لأي مكان حتى يتلقى خدمته.