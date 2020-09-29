رئيس "الفضاء": علاقات مصر وروسيا أزلية.. والسد العالي خير شاهد

أشاد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لـ وكالة الفضاء المصرية، بالعلاقات المصرية الروسية، مستشهدا بالسد العالي والبنية التحتية لبعض المنشآت، التي جرى إنجازها في فترة الستينات.

وقال القوصي، إنّ العلاقات مع روسيا ممتدة منذ الأزل، وكذلك الدعم في حرب أكتوبر، فضلا عن المشروعات الحديثة مؤخرا كمحطة الضبعة النووية، التي تكون شاهدا على عمق العلاقات المصرية الروسية مستقبلا.

جاء ذلك خلال كلمة القوصي بمؤتمر حفل افتتاح تمثال يوري جاجارين، بمقر وكالة الفضاء المصرية بحضور سفير روسيا الاتحادية جيورجي بوريسينكو، وأليكسي تيفانيان، مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر، وذلك في إطار احتفالات البلدين الصديقين بعام "مصر - روسيا"، الذي جاء بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس فلاديمير بوتين تحت شعار "حوار الثقافات - عالم واحد".

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّه سيتم إزاحة الستار عن أول تمثال في التاريخ ليوري جاجارين، والذي يأتي بمبادرة المركز الثقافي الروسي.

ويعد یوری جاجارين أول إنسان ورائد فضاء يسافر إلى الفضاء 12 أبريل عام 1961، إذ دار حول الأرض بواسطة مركبة فوستوك التابعة للاتحاد السوفيتي، واستمرت رحلته حوالي 110 دقائق.

السفير الروسي: منح قلادة النيل لأول رائد فضاء روسي في مصر عام 1962.. وتعاون ثنائي مشترك بين البلدين في مجال الفضاء

من جانبه، رحب سفير روسيا الاتحادية جيورجي بوريسينكو، بالمشاركة في حفل افتتاح التمثال اليوم بمقر الوكالة، مؤكدا أنّ التمثال سيكون أحد رموز الصداقة بين مصر وروسيا.

وأشار السفير الروسي، إلى أنّ فتح طريق الفضاء لكل البشرية سمة تهدف لتحقيقها الدولة الروسية، مضيفا أنّ رائد الفضاء الروسي تم تكريمه بمختلف الدول التي زارها، كما زار في العام 1962، ومنحه قلادة النيل وقام بزيارة عدد من المدن المصرية .

وقدّم السفير الروسي، الشكر للمصريين لاحتفاظهم بذكرى العالم الراحل، والتعاون بين البلدين، موضحا أنّ هناك خطة مستقبلية للتعاون بين مصر وروسيا على الصعيد الثنائي والدولي في مجال الفضاء.

وأكد أنّ روسيا تتطلع لتطوير العلاقات الثقافية مع مصر، موضحا أنّ الفضاء أحد أهم مجالات الاهتمام بين مصر وروسيا، وهناك خطة للاشتراك في أكثر من برنامج، موجّها الشكر للحكومة المصرية للاهتمام الكبير في التعاون مع روسيا، وقيادة وكالة الفضاء المصرية.