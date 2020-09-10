أحمد فايق يستعرض قصة العالم المصري أحمد فريد: من مندوب مبيعات إلى وكالة الفضاء الألمانية

قال الإعلامي أحمد فايق، إن العالم المصري المقيم في ألمانيا أحمد فريد، كنز مصري ثمين، مشيرًا إلى أنه عاش رحلة كفاح ونجاح عمرها 11 سنة، حيث أنه يعمل في غرفة التحكم الرئيسية بوكالة الفضاء الألمانية.

وأضاف خلال حلقة اليوم، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "DMC": "كان يعمل في شركة مايكروسوفت، وبدأ حياته كمندوب مبيعات، وكان يبيع ميداليات وكشافات، ثم عمل صحفيا في جريدة طبية، ومرشدا سياحيا، وعمل في بنك أمريكي".

وتابع: "هو المصري والعربي الوحيد، الذي يعمل في غرفة عمليات وكالة الفضاء الألمانية، وحصل على جائزة أفضل شخصية مخلصة في عملها في فيدرالية الفضاء العالمية بعام 2016، ومازال مرتبطًا بمصر، ويتمنى أن يحقق هذه النجاحات في مصر".