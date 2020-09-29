إقبال غير مسبوق على البرامج التعليمية المشتركة بين"مصر للعلوم والتكنولوجيا" و"بليموث البريطانية"

شهدت الأيام الماضية العديد من الاجتماعات عن طريق تقنية (الفيديو كونفرانس) وهى الاجتماعات التى أجرتها جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مع جامعة بليموث البريطانية وذلك للاتفاق على الخطوات اللازمة لبدء العمل بالبرامج التعليمية التى تستهدف تأهيل الطلاب للحصول على درجتين علميتين من الجامعتين للملتحقين بهذه البرامج.

تك عقد هذه الاجتماعا تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفي إطار استعدادات الجامعة لبدء الدراسة في هذه البرامج التعليمية المشتركة التى تقام مع بالتنسيق مع جامعة بليموث البريطانية، والتى من خلالها تتيح الجامعة لجميع الطلاب الملتحقين بها للدراسة بالعام الجامعي الجديد أهم وأبرز البرامج العلمية المشتركة بين الجامعتين حيث تمكن هذه البرامج الطلاب من الدراسة عامين بجامعة مصر ودراسة العام الثالث في جامعة بليموث بالمملكة البريطانية المتحدة.

وقد شارك فى هذه الاجتماعات كل من الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتورة ياسمين الكاشف مديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بالجامعة، والدكتور محمد عمر مستشار رئيس مجلس الأمناء للتطوير، والدكتور محمد رئيف عميد كلية الإدارة والاقتصاد والدكتورة رانيا نجيب عميد كلية الإدارة بجامعة بليموث، حيث تناول الجميع أهم الأسس التي على أساسها يتم البدء في منح الطلاب الجدد الدرجة العلمية المشتركة من الجامعتين كما اتفق الطرفان على كيفية الدراسة واساليب التعليم داخل المحاضرات.

وصرح الدكتور محمد العزازي، أن الاجتماعات بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، تضمنت مناقشة مجموعة من الموضوعات أهمها طرق دراسة الطلاب للمواد بين الجامعتين وعدد سنوات الدراسة في جامعة مصر وجامعة بليموث كما تم تحديد نوعية المواد التي يتطلب على الطلاب دراستها قبل السفر إلى بريطانيا لاستكمال المحتوى العلمي المقرر دراسته للطلاب.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف إن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد توقيع بروتكول للتعاون المشترك، بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بليموث، بهدف تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بين الجانبين.

وأكدت الكاشف على أن هناك إقبال كبير وغير مسبوق من الطلاب الجدد على الالتحاق بالبرامج العلمية المشتركة بين الجامعيتن، حيث يسعى الطلاب المتقدمين للدراسة بالعام الجامعي الجديد للحصول على الشهادة الجامعية من الجامعتين، خاصة بعد أن تم الاتفاق على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدارسي المشترك مع انطلاق العام الدراسى الجديد.

وأعلنت الدكتورة ياسمين الكاشف، عن البرامج المتاحة لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للجامعة للعام الجامعي 2020-2021، الالتحاق بها وهي كالتالي:

البرنامج الأول بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس المحاسبة والتمويل جامعة بيلموث، البرنامج الثاني بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث، والبرنامج الثالث بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي جامعة بليموث.

اما البرنامج الرابع بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال الدولية جامعة بليموث، بينما البرنامج الخامس بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث، بينما البرنامج السادس بكالوريوس إدارةالأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية جامعة بليموث.

وذكرت الكاشف، أن البرنامج السابع بكالوريوس إدارة الأعمال جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الأعمال جامعة بليموث، والبرنامج الثامن بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاد الأعمال الدولية جامعة بليموث، والبرنامج التاسع بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات التمويل جامعة بليموث.أما البرنامج العاشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر، وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، البرنامج الحادي عشر بكالوريوس الاقتصاد جامعة مصر وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جمعة بليموث، والبرنامج الثاني عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر وبكالوريوس الاقتصاد جامعة بليموث، أما البرنامج الثالث عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال جامعة بليموث.