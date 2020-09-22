وزير الاتصالات: خريج "مصر الرقمية" سيحصل على الماجستير من جامعة دولية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن مبادرة "بناء مصر الرقمية" موجهة لحديثي التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسبات، مؤكدًا أن المعيار الأساسي للاختيار هو التفوق، والقدرة على استيعاب البرنامج الدراسي للمبادرة.

وأضاف "طلعت" خلال لقاء ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن البرنامج واليوم الدراسي كثيف وطويل، لأنه يضم أكثر من محور دراسي، أهمها المحور التقني حيث يتخصص الطلاب في واحدة من 4 تخصصات في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل الحالي والمستقبلي.

وأشار إلى أن البرنامج الدراسي ينتهي بعد عام بحصول الطلاب على درجة الماجستير من إحدى الجامعات الدولية المرموقة المشاركة في البرنامج، ويقترن بهذه الدراسة، دراسة أخرى مكثفة خلال العام، بحوالي 440 ساعة خلال هذا العام لبناء الشخصية وفن المفاوضة وفن القيادة والتعامل المهني وقيادة فرق من خلال الإنترنت، موضحًا أن الدراسة ستكون باللغة الإنجليزية.