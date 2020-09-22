الاهتمام بتـدريس اللغة الإيطالية فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين

فى إطار تزايد العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التى تربط بين مصر و إيطاليا بصفتها العضو المؤسس في الإتحاد الأوروبي تولى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اهتماماً خاصاً بتدريس اللغة الايطالية وتضعه فى اولوية اهتماماتها بتوجيه من خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ليتم ذلك من خلال قسم اللغة الايطالية بكلية اللغات والترجمة بالجامعة حيث أن اللغة الايطالية تتميز بسهولة وسرعة تعلمها.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن قسم اللغة الايطالية بكلية اللغات والترجمة يستخدم أحدث أساليب التعليم والتعلم من خلال نخبة مختارة من أساتذة اللغة الأيطالية وأضاف رئيس الجامعة أن المركز الثقافي الايطالي بالقاهرة يعد شريكا رئيسياً فى العديد من الانشطة والفعاليات الثقافية التى يقوم بها القسم وفق برنامج متكامل يستهدف فى المقام الأول تأهيل طلاب وخريجي القسم للالتحاق بالدراسة فى جامعة روما "لاسابينسا".

ومن جانبها قالت الدكتورة نجلاء محمود عواض عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن قسم اللغة الإيطالية بالجامعة انتهى بالفعل من توقيع مجموعة من اتفاقيات التبادل الطلابي مع كبرى الجامعات الإيطالية مما يتيح لطلاب القسم دراسة فصل دراسي كامل في إيطاليا، الى جانب تنظيم دورات صيفية للطلاب بجامعة "باليرمو"، حيث التحق عدد من خريجي القسم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة في الجامعات الايطالية.

وأشارت الدكتورة نجلاء محمود عواض الى تنوع فرص العمل لخريجي القسم بمرتبات مجزية في مجالات السياحة ومكاتب الترجمة والوكالات الصحفية والتدريس بالمدارس الثانوية حيث يدرس اللغة الإيطالية سنويًا حوالي 60 الف طالب ، مع امكانية التعيين فى وظيفة معيدين بالقسم وممثلي خدمة العملاء بشركات الكول سنتر العالمية العاملة بالقاهرة.