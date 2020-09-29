فيديو.. حمو بيكا خلال جلسة تجميل: "مش حاسس بمناخيري"

ظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا، في فيديو أثناء خضوعه لجلسة إزالة شعر وجهه بالشمع،

بيكا، خلال مقطع الفيديو الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر في الفيديو مستلقيًا على ظهره، ويتم وضع "شمع على وجهه"، مخاطبًا أحد الأشخاص بمركز التجميل "يابني براحة.. دي سخنة هتحرق، مش حاسس بمناخيري".

وخلال جلسة التجميل، تلقى حمو بيكا، اتصالًا هاتفيًا رد عليه أحد مساعديه بأن شخص ما يريده، ليعلق "بيكا": مش عارف أنا في شهر عسل، ولا شهر ايه ده.

وكان حمو بيكا، قد احتفل في 11 سبتمبر الجاري بزفافه الذي أقامه بمحافظة الإسكندرية، ودخل في أزمة مع نقابة الموسيقيين وحي العجمي، لرفضهما إقامة حفل الزفاف بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنعه من الغناء أيضًا.

ومنذ أيام أعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة والتي تحمل اسم "شركة VIP للإنتاج الفني".

حمو بيكا اسمه الحقيقي محمد محمود من مواليد الإسكندرية، خرج من التعليم في المرحلة الابتدائية، ويعتمد في حفظ أغانيه على التلقين على غرار الراحل شعبان عبدالرحيم.

بدأ بيكا حياته العملية كجزار ثم سائق على سيارات الكسح وبعدها اتجه إلى غناء المهرجانات ليحقق أعلى نسب مشاهدات بأغانيه على "يوتيوب".

تعاقد مع السبكي ثم روتانا ليجد هجوما كبيرا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني ليتم فسخ التعاقد بينهم ويضطر أن ينشئ شركة إنتاج لنفسه ويضم فيها عددا من مطربي المهرجانات أصدقائه.

وأثيرت منذ أيام أزمة جديدة كان أطرافها نقابة المهن الموسيقية ومُطربي المهرجانات، وذلك بعدما تردد أن مجلس النقابة سيُبدي رفضه التام لقيد أي مطرب لا يُجيد القراءة والكتابة، في حين أن غالبية مُطربي المهرجانات يفتقدون لهذا الأمر، لا سيما أن أكثرهم أنهوا مسيرتهم التعليمية في وقتٍ مبكر.