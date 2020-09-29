جامعة الإسكندرية: لا زيادة في قيمة المصروفات الدراسية والمدن الجامعية

قال الدكتور هشام جابر، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إن مجلس الجامعة، وافق اليوم، على عدم زيادة قيمة المصروفات الدراسية، مع استمرار الجامعة فى دعم الطلاب غير القادرين، والطلاب ذوى الإعاقة، والطلاب المتفوقين، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية، والتشجيع لهم، ليحتفظوا بتفوقهم وتميزهم.

وأضاف أنه إقرار على عدم زيادة قيمة المصروفات فى المدن الجامعية، وتنفيذ سياسة الوزارة في تقليل الكثافة العددية بالمدن، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية في التجمعات بين الطلاب لمواجهة فيروس كورونا، مع تدريب وتوعية العاملين بالمدن على كيفية التصرف مع حالات الاشتباه والحالات المخالطة من خلال الوحدات العلاجية المتواجدة بالمدن الجامعية.

أكد على ضرورة الاستمرار فى اتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وعدم التراخي في الالتزام بها، سعياً لتحجيم الإصابة بالفيروس خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما أننا مقبلون على فترة بدء العام الدراسي الجديد.

وقدم المجلس التهنئة إلى الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية السابق بمناسبة توليه مهام رئاسة جامعة العلمين الأهلية متمنيا له التوفيق والسداد ومؤكدا ان جامعة الإسكندرية ستكون داعم اساسى للجامعة الاهلية فى أداء مهامها فى تقديم خدمة تعليمية متميزة.

كما قدم المجلس الشكر للدكتور علاء رمضان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السابق على جهده المميز للنهوض وبصماته الواضحة لتطوير القطاع

كما قدم الشكر العمداء التى انتهت فترة عمادتهم والعمداء الجدد والعمداء المكلفيين بتسيير الأعمال متمنيا لهم التوفيق في اداء مهامهم.