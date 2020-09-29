"س و ج" حول تفاصيل الانضمام لبرنامج فرصة لمستفيدي الضمان الاجتماعي

قالت الدكتورة نيفين القباج، إن برنامج "فرصة" يهدف لإحداث زيادة ملحوظة في دخل الأسر المستهدفة، من خلال التمكين الاقتصادي، وذلك لمستقبل أفضل مشمول بكرامة العمل في وظيفة، بدلا من الاعتماد على المساعدات الاجتماعية.

يستهدف البرنامج أفراد الأسر القادرين على العمل من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعي، والذين تم رفضهم من برنامج تكافل وكرامة.

وترصد "الوطن" أبرز الأسئلة التفصيلية وإجابتها الخاصة بالراغبين في الاشتراك ببرنامج فرصة كالتالي:

- ما هي الشروط التي يجب أن تنطبق على الجمعية المقدمة على محور القروض؟

شرط أساسي أن يكون لديها تصريح من هيئة الرقابة المالية وسابق خبرة في الإقراض متناهي الصغر.

- هل من الممكن أن تتضمن تكلفة التدريب من أجل التشغيل الماكينات والمعدات؟

يتعين أن تتضمن التكلفة مواد الخام فقط التي سيتم استخدامها في التشغيل، لأنه من المفترض أن يكون المكان التدريبي مجهز بالماكينات والمعدات اللازمة.

- هل من الممكن أن تتضمن تكلفة التشغيل لفئات ذوي الإعاقة الماكينات والمعدات؟

من الممكن أن تتضمن تكلفة التشغيل لفئات ذوي الإعاقة تكلفة الأجهزة المساعدة التي تمكن ذوي الإعاقة من العمل مثل أجهزة السمع والإبصارالتي تيسر العمل.

- هل تستطيع الجمعية التقدم لأكثر من محور من محاور برنامج فرصة؟

نعم تستطيع الجمعية الأهلية التقدم لأكثر من محور من المحاور، إذا توفر فيها الشروط، وأثبتت قدرتها على العمل فيهم.

تسطيع الجمعية الأهلية التقدم بمشروعين على الأكثر فقط

- هل تسطيع الجمعية الأهلية التقدم بأكثر من مقترح مشروع؟

تسطيع الجمعية الأهلية التقدم بمشروعين على الأكثر فقط مشروع خاص بريادة الأعمال والائتمان متناهي الصغر ومدته 5 سنوات، ومشروع آخر يضم محور أو أكثر من المحاور الـ 7 الأخرى لمدة سنة ونصف.

- هل يمكن أن يحصل المستفيد على أكثر من فرصة للعمل؟

يتعين أن يحصل المستفيد على فرصة واحدة فقط.

- كيف سيتم تحديد الفئات المستهدفة؟ وهل ممكن إدراج فئات أخرى؟

سيقوم مشروع فرصة بتسجيل الفئات المستهدفة، وسيتم إتاحة قاعدة البيانات للجمعيات التي سيتم اختيارها للعمل بمحاور مشروع فرصة، مع توفير قاعدة بيانات للجمعية.

- كيف يمكن تدريب الأطفال سن 15 سنة؟

سيتم تدريب الأطفال بدءا من سن 15 سنة خارج التعليم في الورش الصغيرة التي ستقوم الجمعية بالتعاقد معها.

- هل ممكن أن يكون جزء من المقترح تدريب للقائمين على المشروع من موظفي الجمعية؟

يتعين ألا يتضمن المقترح أي مكون تدريبي للقائمين على المشروع حيث من المفترض أن يكون للجمعية خبرة في المحور الذي ستتقدم لتنفيذ مشروعاته.

- ما هي شروط تقييم ومعايير اختيار الجمعيات الشريكة؟ وهل يؤثر على الاختيار حجم المساهمة العينية إن وجدت أو حجم موارد الجمعية؟

معايير اختيار الجمعيات موجود في مواصفات ومعايير المقترحات المقدمة لتمويل مشروعات جمعيات المجتمع المدني وهي: مبدأ أفضل قيمة مقابل السعر، القدرات الفنية والتشغيلية للجمعية، وجود الخبرة الفنية الكافية والمثبتة للجمعية المتقدمة في مجال الخدمة، وجود خبرة كافية في الجمعية تمكنها من ادارة المشروع المقترح، جودة الاقتراح، وجود صلة بين النتائج المرجو تحقيقها من المشروع المقترح وبالشروط المنصوص عليها في طلب تقديم العروض، وجود جدوى وفعالية للاستراتيجية المقترحة، وضوح خطة العمل والأنشطة المقترحة.

السقف الأعلى للإقراض متناهي الصغر هو 10 ملايين جنيه

- ما هوعدد المستفيدين المستهدفين؟ وما هو المبلغ المخصص للإقراض لكل جمعية علي حدة؟

تقوم الجمعية بتحديد عدد المستهدفين بناء على العدد الذي تستطيع توفير له محور الخدمة الذي سيتم التقدم لها، والسقف الأعلى للإقراض متناهي الصغر هو 10 ملايين جنيه، حيث سيتم تحديد المبلغ الذي سيتم تقديمه للجمعية بناء على متوسط الإقراض متناهي الصغر الذي قامت به الجمعية آخر عام.