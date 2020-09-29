6 سيدات ينافسن 37 رجلا بدائرة الدخيلة في الإسكندرية

تتنافس 6 سيدات مرشحات على البرلمان المصري 2020، مع 37 مرشحا "رجلا" محتملا على 4 مقاعد بدائرة الدخلية غرب الإسكندرية.

ووفقا للكشوف التي أعلنتها محكمة الإسكندرية الابتدائية، برئاسة المستشار محمد المشد، أن عدد المرشحين في دائرة الدخيلة وهي الدائرة الـ6 في المحافظة، بلغ 43 مرشحا محتملا، وذلك بعد استبعاد 6 مرشحين من الدائرة، يتنافسون علي 4 مقاعد فردية للدائرة التي تأتي في الترتيب الثاني بالأعلي ترشحاً وتنافساً.

والـ6 سيدات اللاتي يتنافسن من بينهن 5 مرشحات مستقلات ومرشحة عن الحركة الوطنية المصرية، وهن: منى حسن سعد وشهرتها مني الحسيني مستقل وصاحبة شركة في منطقة العامرية غرب الإسكندرية مقر الدائرة وحاصلة علي رمز "كف"، سماح محمد صلاح الخولي وشهرتها سما الخولي، مدير في الاستصلاح الزراعي مستقل رمز "شمعة"، هند مصطفي إسماعيل وشهرتها هند الميدان، مرشحة عن الحركة الوطنية صاحبة شركة طباعة رمز "برج الكهرباء"، سامية محمد كمال عبده وشهرتها مروة أم رضوى مرشحة مستقل حاصلة علي دبلوم تجاري ورمزها "لؤلؤة"، شيماء محمد السيد وشهرتها شيماء محمد الجبيلي، مرشحة مستقل طبيبة بيطري بصحة الحيوان ورمزها سماعة طبيب، هدى محمد محمود وشهرتها هدى فارس مستقل بكالوريس إدارة أعمال رمزها "ريشة".

وتضم دائرة الدخلية عددا من المناطق والقري، كـ"العجمي والبيطاش والهانوفيل والدخيلة وبرج العرب والعامرية وكينج مريوط"، وعددا من القرى الصحراوية التي يتواجد فيها القبائل.