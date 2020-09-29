انتهاء اختبارات كشف الهيئة لطلاب المدرسة الرياضية ببنها

أنهت المدرسة الرياضية ببنها، اليوم، فعاليات اختبارات القوام والهيئة، للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالصف الأول الإعدادي الرياضي، تمهيدا لاختيار 105 طلاب، من إجمالي 220 طالبا، كانوا تقدموا للالتحاق بالمدرسة الرياضية.

وقال عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، إنه تم توفير المناخ الملائم، لتنفيذ جميع الاختبارات، بما فيها من اختبار القوام، وكشف الهيئة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، علاوة علي تذليل كل الصعوبات والمشكلات، لإنهاء جميع الاختبارات على أحسن وجه، مراعاة للحيدة والشفافية.

أضاف "فتح الباب"، أنه جري الانتهاء من المبنى الجديد للمدرسة، ليدخل الخدمة قريبا، في إطار تحسين العملية التعليمية، والبنية التحتية للمدرسة، خلال المرحلة المقبلة.

وقال السيد عبدالهادي مدير المدرسة الرياضية ببنها، أن جميع الطلاب أجروا اليوم الاختبارات الأخيرة للقوام والهيئة، تمهيدا لإعلان الطلبة الفائزين.

أضاف "عبدالهادي"، أن جميع الاختبارات تمت بمنتهى الحيادية والشفافية، وأشرف عليها مدربون ذوو كفاءة عالية، مشيرا إلى أن أنه سيتم إعلان اسماء الطلبة الفائزين في أقرب وقت.

وأضاف مدير المدرسة أن كثافة الفصل بالمدرسة لا تتعدى 35 طالبا، ما يتيح الفرصة لجميع الطلاب بالمشاركة الفعالة داخل الفصل، وهو ما ينعكس علي التحصيل العلمي والإستيعاب خلال العملية التعليمية.

وأشار إلى أن الطلاب يقوم بتدريبهم داخل المدرسة، مدربون متخصصون حاصلون على أعلى الشهادات والدورات الرياضية من التدريب الرياضي، ومن بينهم مدربون كانوا طلابا.